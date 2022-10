La presidenta de Madrid dice que los jóvenes carecen de "cultura del esfuerzo" y las redes estallan

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a protagonizar una polémica este lunes después de afirmar que los jóvenes españoles carecen de la "cultura del esfuerzo", a pesar de que, a su juicio, "lo tienen todo".

"[A los jóvenes] les falta esa cultura del esfuerzo, que se ha ido perdiendo por muchas cuestiones", dijo la presidenta de Madrid, que pertenece a las filas del conservador Partido Popular. Entre las razones que dio para justificar su diagnóstico, enumeró las leyes "que han convertido la educación en España en un gran fracaso".

📹 VÍDEO | Ayuso señala a los jóvenes y asegura que "lo tienen todo" pero que les falta "cultura del esfuerzo"https://t.co/pEI5Y10eqmpic.twitter.com/RYHG8AewuN — Radio Madrid (@RadioMadrid) October 24, 2022

En esa línea, aseguró que la actual legislación española en materia educativa regala "aprobados", iguala "a la baja" y ofrece "un exceso de promesas que solo llevan a una frustración de expectativas" para la población joven.

"No podemos comprar esos discursos que dicen que solamente por el hecho de nacer en [un lugar determinado], ya no se tiene nada. Afortunadamente, nos hemos dado un estado de bienestar –entre otros, gracias a los mayores y por otras generaciones– que permite que todos los ciudadanos, especialmente los jóvenes, con esfuerzo, con compromiso, con tesón y con paciencia, pueden alcanzar muchas de sus metas", remarcó la política durante la clausura de un encuentro con estudiantes.

No obstante, para Ayuso, las supuestas fallas en el sistema educativo en España, aunadas al aislamiento provocado por la "revolución digital", provocan que a los jóvenes españoles les estén "eliminando el tesón, la paciencia y el relacionarse con otras personas".

Reacción en redes

Las palabras de Ayuso no tardaron de generar reacciones en redes sociales, especialmente por las personas que consideran que la presidenta de Madrid no es la más indicada para hablar de la "cultura del esfuerzo" o reprochar su carencia a una población joven que, a todas luces, está hoy más precarizada.

"Que le pregunten a su hermano cuánto esfuerzo se necesita para hacer dos llamadas a China", tuiteó un usuario de la red social Twitter, aludiendo el escándalo que protagonizó ese pariente de la presidenta de la Comunidad de Madrid por haber cobrado casi 300.000 euros por la compra de mascarillas para la pandemia, de los que 55.000 fueron por la intermediación en la compra de ese material sanitario.

Otro de los comentarios ironizó sobre la forma en la que llegó la presidenta de Madrid a la política, ya que antes de dar el salto como figura del PP se desempeñó como 'community manager' del perro de su antecesora en el cargo, Esperanza Aguirre.

@IdiazAyuso Porque ella sí sabe qué es esforzarse para conseguir algo. Son muy pocos los que empezando desde abajo, escribiendo tuits de un perro faldero, han llegado a lo más alto de la política por méritos propios, sin hadas madrinas, sin intrigas, sólo con su esfuerzo y eso. — A palo seco (@AnxFerz) October 24, 2022

"Ella sí sabe qué es esforzarse para conseguir algo. Son muy pocos los que empezando desde abajo, escribiendo tuits de un perro faldero, han llegado a lo más alto de la política por méritos propios, sin hadas madrinas, sin intrigas, solo con su esfuerzo y eso", recordó el internauta.

Más allá de los reproches a Ayuso, quien ya ha protagonizado varias controversias por sus posicionamientos, está el hecho de las innegables dificultades que afrontan los jóvenes españoles en la actualidad.

"Claro, Ayuso, el problema es que los jóvenes son muy vagos, no que la mayoría de jóvenes no se puedan permitir unos estudios, que su familia no llegue a fin de mes, que los que se quieren independizar no puedan hacerlo o lo hagan en condiciones pésimas", manifestó otra tuitera.

De hecho, a mediados de este año un informe reveló que 48 % de los niños de la Comunidad de Madrid viven en hogares con dificultades económicas y 8,7 % de esos núcleos familiares padecen pobreza material severa, cifras que están por encima de la media del resto del país.

En redes sociales también especularon que las palabras de la presidenta de Madrid no estaban necesariamente dirigidas a los jóvenes, sino que obedecen a una estrategia electoral: "Les habla a las personas mayores, consciente de que estamos en un país envejecido. Está amasando votos y dejando que sean otros los que abran camino", puntualizó un usuario.