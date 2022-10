La oposición en Bolivia rechaza una propuesta del Gobierno y pide mediación de la Iglesia católica

Grupos opositores de Bolivia rechazaron este lunes la propuesta del Gobierno sobre el censo nacional, por lo que mantendrán el paro indefinido en el departamento Santa Cruz.

El comité cívico de Santa Cruz llamó a una gran protesta por la postergación del estudio demográfico hacia 2024, y no en 2023, como pretende ese sector opositor.

El domingo, la administración de Luis Arce remitió a los organizadores un proyecto de nuevo decreto supremo. En él, se deja abierta la fecha del Censo Nacional y esperan que sea analizada y se pueda retomar el camino del diálogo.

El presidente del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, rechazó el planteo oficialista, pero aseguró que se mantienen abiertos a las negociaciones, aunque pidieron convocar a la Iglesia católica como intermediaria en el conflicto, informó el periódico Página Siete.

2DO DÍA DE PARO CIUDADANOEstamos firmes en nuestra rotonda acatando disciplinadamente esta medida, exigiendo al gobierno nacional que realice el censo el año 2023. Somos un pueblo pacífico, de fé y hermandad, no caigamos en provocaciones#VicenteCuellar#UAGRM#SantaCruzBopic.twitter.com/GoKjHR9Bx6 — Vicente Cuellar (@VicenteCuellarT) October 24, 2022

"Nosotros no estamos de acuerdo con esa propuesta, pero tampoco cerramos las puertas del diálogo, siempre y cuando esté como intermediaria la Iglesia Católica. Hemos rechazado porque ese documento no establece el año de la realización del censo, si en esa propuesta se incluye 2023, obviamente que nos podemos sentar a dialogar", indicó Cuéllar.

El dirigente de la derecha cruceña reiteró que el mandato del cabildo es que el censo se realice en 2023, por lo que no se "negociará ni un milímetro fuera" de lo que se definió allí ni tampoco si hay opositores detenidos.

Para el Gobierno, todo este conflicto se debe a nuevos intentos de desestabilización de los mismos sectores de la derecha que impulsó el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Además de Santa Cruz, los espacios "cívicos" de Beni, Pando y Tarija apoyan el reclamo.

El domingo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, calificó al Gobernador santacruceño Luis Fernando Camacho como un "niño malcriado", y lo culpó por abandonar las conversaciones.

"El Gobernador no venía con predisposición de dialogar y es un capricho de niño malcriado", dijo sobre luego de una tercera reunión fallida y horas después de que una persona muriera en enfrentamientos callejeros entre oficialistas y opositores en la región santacruceña.

"Es como decir a mí no me gusta el juego de la democracia, agarró mi pelota y me voy", sostuvo Prada.

Choques en las calles y un hombre fallecido

El paro comenzó el sábado, en un clima de extrema tensión por posibles choques entre facciones opositoras y militantes del Movimiento al Socialismo y otros aliados del Gobierno, que rechazan las movilizaciones "golpistas".

En la noche de esa primera jornada, un hombre murió en enfrentamientos con piedras, palos y explosivos entre los grupos antagónicos que se cruzaron en Puerto Quijarro, una ciudad fronteriza con Brasil, al sureste del departamento Santa Cruz.

La víctima fue identificada como Pablo Taborga, un hombre de 47 años que fue a manifestarse contra el paro.

¿Por qué se desató el conflicto?

Inicialmente, el Censo Nacional de Población y Vivienda estaba previsto para noviembre de este año, pero la administración de Arce decidió aplazarlo por la emergencia sanitaria.

El argumento de quienes se oponen a la medida es que, de este modo, se postergaría también el pacto fiscal y la reasignación de recursos para las regiones, que se definen por número de población. Sucede que los datos que se usan son de un censo de 2012, y la cantidad de habitantes habría crecido, además de que por ley debe realizarse cada 10 años.

Para el Gobierno, hay razones técnicas que obligan a postergar el informe, cuyos resultados serían claves para las elecciones de 2025, tanto por cuestiones presupuestarias como por el número de diputados que le corresponde a cada región, según la cantidad de habitantes.