El presidente de Alemania llega a Ucrania por primera vez desde el inicio del operativo ruso

🔴 LIVEBLOG "Schaue wie viele Deutsche voller Bewunderung auf die Menschen hier in der #Ukraine": #Steinmeier zu Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen +++ News im #UkraineKrieg 👉 @dpa via @pznewshttps://t.co/tXOGQmloEapic.twitter.com/2xHfoEWBHi