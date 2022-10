Adidas cancela su contrato con Kanye West en rechazo a sus comentarios antisemitas

Las publicaciones antisemitas realizadas por el rapero Ye, antes conocido como Kanye West, le provocaron la caída de un nuevo contrato. Tras la ruptura con la agencia de talentos CAA y con el estudio cinematográfico MRC, Adidas anunció este martes 25 de octubre la finalización del vínculo comercial.

"Adidas no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio", publicó la empresa de ropa deportiva en un comunicado, en el que agregó que "las recientes declaraciones y acciones de Ye han sido inaceptables, odiosas y peligrosas, y violan los valores de diversidad e inclusión, respeto mutuo y equidad de la compañía".

El texto agrega que "después de una revisión exhaustiva" tomaron la decisión de "terminar la asociación con Ye de inmediato, finalizar la producción de productos de la marca Yeezy y detener todos los pagos a Ye y sus compañías". "Adidas detendrá el negocio de Adidas Yeezy con efecto inmediato", concluyó.

Como consecuencia de esta decisión, la firma sufriría una pérdida de hasta 250 millones de euros (unos 247 millones de dólares) en sus ingresos netos durante este año.

La polémica con Kanye West surgió tras una publicación en redes sociales, ya eliminada, en el que parecía afirmar que el rapero y productor discográfico Sean 'Diddy' Combs estaba controlado por "el pueblo judío".

Otros contratos caídos

La reacción de Adidas no fue la primera tras las comentarios de West. Días atrás, la casa de moda de lujo Balenciaga anunció que no trabajará más con él. "Balenciaga ya no tiene ninguna relación ni planes de futuros proyectos relacionados con este artista", detalló la marca en un comunicado.

Por su parte, la agencia CAA decidió dejar de representar al rapero y el estudio cinematográfico MRC abandonó un documental ya terminado sobre Ye, argumentando que "no pueden apoyar ningún contenido que amplifique su plataforma".

Incluso el ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se refirió a las comentarios del rapero y los calificó como "estupideces". "Hemos lidiado con peores problemas que estas estupideces", dijo y agregó: "Tienes un problema, culpa a los judíos. Son cosas viejas. No deberían tener lugar en el discurso civilizado. Esa es la razón por la que establecimos el Estado judío, para que el pueblo judío tenga defensa contra estos absurdos", manifestó.