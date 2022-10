López Obrador, sobre el sobreseimiento de su hermano: "No tengo nada que ver, no soy corrupto"

Durante su conferencia matutina del martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la resolución de un juez federal, que determinó que su hermano Pío no había recibido dinero irregular para financiar la campaña de ningún partido durante el proceso intermedio de 2015.

"Fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido", aseguró el mandatario, quien añadió que "se hizo todo este escándalo porque es en contra mía".

Luego de que la FGR decidiera no ejercer acción penal contra Pío López Obrador, el presidente aseguró que se hizo “un escándalo” en su contra. Que el dinero en efectivo que recibió su hermano fue “un recurso” que se entregó "para un movimiento, no para un partido”. pic.twitter.com/ume5wi9uHt — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 25, 2022

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) determinó el lunes que el hermano del presidente no cometió ningún delito tras ser captado en dos videos recibiendo dinero del excoordinador nacional de Protección Civil, David León. La Fisel concluyó que, no hay evidencia suficiente que determine la comisión de un delito, por lo que los acusados no son sujetos de ninguna acción penal.

"Si esta mal el procedimiento legal, pues que se revise si el Ministerio Público o el juez actuó por consigna o hubo influyentísimo. Que se revise o que se presente una nueva denuncia, a lo mejor la señora senadora, Xóchitl Gálvez, ya tiene lista la nueva denuncia pero no tengo nada que ver," refrendó.

Según el mandatario, los videos en contra de su hermano, publicados por el sitio Latinus del periodista Carlos Loret de Mola, son un intento más del reportero para tratar de desprestigiar a su gobierno.

"Si es cierto lo que él dice (Loret de Mola), yo renuncio" señaló López Obrador e insistió que él no es corrupto: "cada vez que a mí me han denunciado en la historia he ido a declarar", añadió.

La aceptación de la resolución de la Fisel aún debe ser aprobada por el Director General Jurídico del organismo para que sea válida.

