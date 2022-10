"Ese discurso progre cínico no lo banco más": Macri presenta su libro con tono de campaña electoral

El expresidente de Argentina Mauricio Macri lanzó duras críticas contra "el populismo" y los políticos progresistas durante la presentación de su libro 'Para qué. Aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo', que realizó en Buenos Aires.

"No nos pueden correr más, ningún progre nos corre más. Ese discurso progre cínico no lo banco más. Confieso que esos tipos me hacen calentar, los únicos que se salvaron con el Estado son ellos", afirmó entre ovaciones de los asistentes durante un evento multitudinario que tuvo un tono de campaña electoral.

Macri es uno de los precandidatos más firmes de la oposición rumbo a los comicios presidenciales del próximo año. Aunque sigue sin anunciar públicamente si se postulará o no, conforme se acerca el año electoral está reforzando su presencia mediática.

🗨️ "Donde mierda están las prioridades... ese discurso progre-cínico no me lo banco más"Mauricio Macri en la presentación de #PARAQUÉ, su nuevo libro. 👏🏼💪🏼 pic.twitter.com/ayAzT7wukr — Lucas Gomez ⚡🇦🇷 (@lucasgomezag) October 24, 2022

Algunos de sus principales contendientes dentro de la misma coalición de derecha son el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes acudieron a la presentación del segundo libro que Macri publica desde que dejó la presidencia en diciembre de 2019.

"El populismo lo inventamos en la Argentina hace muchas décadas y capaz lo sacamos primero. Hoy el populismo es una amenaza global y tiene un relato potente, nos ha hecho daño durante muchas décadas y los argentinos estamos despertando", afirmó al dar por descontado que el Gobierno peronista, encabezado por Alberto Fernández, no podrá ganar las presidenciales del próximo año, un panorama en el que coinciden todas las encuestas.

Un Macri radicalizado y contra identitario (de lo progre) se diferencia un 💯% de lo su entorno intelectual decía en el 2019. Antes se definían -como lo transcribo literalmente en mi libro Cambiando- como:1 trans ideológicos 2 no ideológicos 3 post ideológicos 4 a ideológicos pic.twitter.com/2W2sy3dwdK — maRIO rioRDA (@maRIOrioRDA) October 25, 2022

"Estamos mejor, lo único que queríamos era parar el autoritarismo. No había conciencia del daño del populismo. La gente quiere más cambio y más libertad. Empezamos a reconocer que el populismo en algo se te pegó, estoy convencido que este año va a ser muy importante en cristalizar ideas y valores", dijo.

Polémica

Como ejemplo concreto de las medidas que se requieren, se refirió al caso de Aerolíneas Argentinas, una empresa estatal que, según él, debería privatizarse para "sacarse de encima" a los sindicatos.

"Vamos a tener que dar la batalla porque ellos están equivocados, el mundo no se maneja de esta manera, no puede haber ese nivel de privilegios, es un disparate, ¿dónde mierda están las prioridades?", preguntó.

Macri ahora: "No nos corren mas con el discurso progre"Macri cuando fue Presidente: pic.twitter.com/Mf55lAhzwU — Agustín Romo (@agustinromm) October 25, 2022

Con respecto al Gobierno, advirtió que "esta gente" está dejando "una bomba peor" que la que él recibió en 2015, cuando ganó su primera campaña presidencial, por lo que la tarea que hay por delante "es mortal, difícil".

La presentación dejó una serie de polémicas, ya que varios sectores de la coalición conservadora Juntos por el Cambio se autoperciben como progresistas y las críticas incomodan a un espacio del que Macri es uno de sus líderes y que, de por sí, hace meses está envuelto en fuertes disputas internas con miras a las presidenciales de 2023.

Macri: "Ningún progre nos va a correr".Literalmente su coalición: pic.twitter.com/pGhqIOACHr — Faro (@Farodelibertad_) October 25, 2022

En ese sentido, llamó la atención la ausencia de otros líderes de esa misma alianza, como la excandidata presidencial Elisa Carrió y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; o el diputado Facundo Manes, quien la semana pasada reconoció el espionaje ilegal llevado a cabo por el Gobierno macrista.

Por otra parte, desde que terminó su Gobierno, Macri ha reforzado sus críticas al "populismo", pero solamente al de izquierda, ya que él mismo es un político populista de derecha y nunca cuestiona a colegas ideológicos como el estadounidense Donald Trump o el brasileño Jair Bolsonaro.