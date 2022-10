El presidente de Croacia rechaza reunirse con Pelosi porque dentro de poco "no será lo que es ahora"

El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, rechazó reunirse con la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, y también se negó a participar en un foro parlamentario internacional organizado por Ucrania y el Legislativo croata, informa la prensa local.

"Los estadounidenses pidieron una reunión, no puedo y ya está. [Pelosi] no representa al poder Ejecutivo, en dos semanas no será lo que es ahora", declaró Milanovic. El mandatario cree que en las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el 8 de noviembre en EE.UU. "los republicanos ganarán de forma contundente" y habrá un nuevo presidente en la Cámara de Representantes.

Nancy Pelosi llegó a Zagreb para participar en la Plataforma Internacional de Crimea, en la que toman parte representantes de los países miembros de la Unión Europea, de la OTAN y sus aliados. Milanovic comentó que el foro "gira en torno a la tragedia en Ucrania" y destacó que él apoya al pueblo ucraniano.

"El conflicto no es entre Rusia y Ucrania"

Sin embargo, el mandatario quiso puntualizar: "Veo mucho cinismo y deshonestidad hacia el pueblo ucraniano y, en general, hacia la guerra en Ucrania, y no quiero ser uno de los farsantes que contribuya a ello". Además, afirmó que el conflicto comenzó hace varios años y que no se trata de una guerra entre Ucrania y Rusia, sino entre este último país y EE.UU.

"Esa es la verdad", subrayó Milanovic, quien lamentó que pocos se atrevan a decir esto abiertamente. "El pueblo ucraniano y su Estado pagan un terrible precio", lamentó.

El presidente croata también criticó a la Unión Europea por los "miles de millones" de euros que durante años otorgó a Kiev para supuestamente desarrollar su economía, "erradicar la corrupción y el extremismo político, que había más que en cualquier otro lugar", pero ahora "no se sabe qué se hizo" con aquellos fondos.