La ciudad que apuesta a crear la primera autopista de drones de Colombia sobre un río

Con el vuelo inaugural de una aeronave no tripulada, se inició el proyecto que consta de tres fases y que apunta a entrar de "frente" a un sector que anualmente genera 20 billones de dólares.

Con un ambicioso proyecto que parecer sacado de una película de ciencia ficción, se hizo en la ciudad colombiana de Medellín (Antioquia) el vuelo inaugural de la primera autopista de drones del país.

El corredor aéreo previsto para que se desplacen estas aeronaves no tripuladas estará sobre el río Medellín, la corriente fluvial más emblemática de la capital antioqueña, declarada en 2021 como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, una semana después de que esa ciudad consiguiera un récord Guinness por realizar la clase de software más grande del mundo.

¿Quiénes están involucrados?

En varios trinos, quienes participan en la iniciativa manifestaron sus impresiones luego de que se realizara el primer vuelo para anunciar el desarrollo del proyecto, cuya viabilidad se espera determinar a corto plazo.

En la propuesta participan principalmente el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), que trabajan en ella desde hace dos años junto a un grupo interdisciplinario de cuatro países.

La ESU escribió en un tuit que aunque el vuelo inaugural fue "corto" estuvo "lleno de emoción" y "mucha información". Ellos aspiran a que la capital antioqueña "sea la primera ciudad de Colombia en tener una autopista de drones sobre el río".

🤩Emoción, 🤩mucha emoción fue lo que sentimos en la cuenta regresiva para que los primeros drones sobrevolaran el río de la #MedellínFuturo🤖. Este fue el primero de muchos vuelos que tendrá nuestra autopista de drones🚁. pic.twitter.com/Xi5FRBDTNq — ESU Medellín (@esumedellin) October 25, 2022

Por su parte, el ingeniero Edwin Muñoz Aristizábal, gerente de ESU, calificó el momento como "un gran paso para la historia de Medellín y el mundo".

"Es un sueño que nos había encomendado el alcalde y, aunque decían que no era posible, hoy vamos a volver posible lo imposible", dijo durante la presentación del proyecto.

En esta iniciativa también intervienen profesionales en operaciones aéreas, gerencias de proyectos y pilotos especializados.

Vuelos en cifras

Quintero aspira a que, si el experimento llega a buen término, la ciudad entre "de frente" en un negocio que actualmente genera 20 billones de dólares, cifra que en el futuro pudiera llegar a los 70 billones, según aseveró.

"Vamos a tener rebaja en los precios de movilidad de transporte de paquetería y estamos avanzando en la idea de tener drones que sobrevolarán Medellín y protegerán el territorio", dijo la autoridad local.

¿Cuáles son la fases?

El plan está dividido en tres fases. En la primera se prevé realizar vuelos con aeronaves no tripuladas para recopilar datos, conocer cómo es el comportamiento de la zona, la altura, el viento y las distancias que pueden recorrerse.

Del mismo modo, se establecerán cuáles son los tipos de drones aptos para sobrevolar el área del río, que comprende 25 kilómetros.

El levantamiento topográfico, que se realizará en la segunda fase, comprende un estudio técnico y descriptivo que tomará en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del cuerpo de agua y las zonas aledañas. Además, se iniciará la planificación de los vuelos programados.

El #ValleDelSoftware avanza a toda marcha 🚀.Con la @AerocivilCol y la @esumedellin dimos el primer paso e iniciamos los planes para que el río Medellín se convierta a futuro en la primera autopista de drones del país 🤩🇨🇴.En este hilo ⤵️ te contamos las 3⃣ fases del proyecto. pic.twitter.com/tLLHTvSxfm — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 24, 2022

Finalmente, el primer vuelo programado se llevará a cabo en la tercera fase, lo que según la Alcaldía, es "el inicio de una nueva era de seguridad para el río y el fortalecimiento para los servicios de transporte, carga y entregas".

¿Cuáles serán las operaciones de los drones?

Al concretar las tres etapas iniciales empiezan los vuelos de aeronaves no tripuladas. A partir de ese momento se podrá realizar la exploración del río para saber cuáles químicos y cosas están vertiendo a sus aguas, según Muñoz Aristizábal.

Asimismo, se propone hacer una evaluación de la infraestructura sobre el afluente y fortalecer su seguridad.

Más allá de los propósitos directamente relacionados con la ciudad, se plantea movilizar paquetes, mercancías e "implementar un novedoso servicio de transporte de personas".

Otra de las aspiraciones de sus desarrolladores es que haya un aumento de turismo, que se genere una nueva industria de capacitación sobre el uso de drones y nuevos negocios.

¿Cuál es el avance actual?

Tras el anuncio, Aeronáutica Civil, que se encarga de la supervisión y autorización de los vuelos con drones en Colombia, se reunió con el grupo directivo del Sistema de Aeronaves No Tripuladas (UAS) para estudiar la normativa vigente sobre el tema, aprobada en 2018.

Se espera que la nueva reglamentación entre en vigencia en febrero de 2023 y que esté ajustada al modelo propuesto por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En este reglamento se requiere la inclusión de aspectos como las operaciones BVLOS (del ingles, Beyond Visual Line of Sight, vuelos que pueden hacerse más allá del alcance visual del piloto); dron 'delivery' o repartidor y operaciones FPV (del inglés, First Person View o visión en primera persona, donde la cámara permite la presencia virtual a bordo del aparato).

Adicionalmente, se propone hacer un estudio de cuáles son los programas académicos de las instituciones de instrucción de vuelos para drones.

