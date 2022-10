López Obrador, sobre la economía de México: "Recuperamos el nivel que teníamos antes de la pandemia"

La actividad económica de México creció 4,7 % durante los primeros ocho meses del año, informó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) a través de un comunicado.

De acuerdo con el informe, la variación mensual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) reporta un crecimiento del 1 % en agosto, su mayor expansión desde abril, en base a cifras desestacionalizadas. Mientras que de manera anual, el aumento de casi 5 % fue el mayor registrado desde julio de 2021.

"Ya recuperamos el nivel que teníamos antes de la pandemia, en cuanto a crecimiento, se logró lo que dijimos, de que íbamos a caer e iba a ser una 'V'", celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este miércoles.

De acuerdo con el mandatario, el éxito se debe a que el país siguió recaudando impuestos, aun en la emergencia sanitaria, y a que la deuda pública no supera el 50 % del Producto Interno Bruto (PIB), a diferencia de países como España o EE.UU. que sobrepasan ese limite, señaló.

"Si no se permite la corrupción y hay austeridad, no hace falta aumentar impuestos (...) cuatro años sin contratar deuda", dijo el presidente y aseguró que bajo su mando "económicamente no vamos a tener problemas".

Asimismo, reveló que Larry Fink, director del fondo de inversión BlackRock, pidió a la secretaria de Hacienda que le hiciera llegar un mensaje de felicitaciones. "En definitiva el manejo de México de la economía durante la pandemia fue ejemplar y que por eso México tiene mucho futuro", destacó el presidente.

