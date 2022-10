NYT llama a Musk "agente del caos geopolítico" y él le paga con la misma moneda

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, se ha burlado del periódico estadounidense The New York Times, que tachó al empresario de "agente del caos geopolítico".

Este miércoles, el rotativo publicó un artículo sobre cómo "el hombre más rico del mundo se ha metido en algunos de los conflictos más inflamables del mundo", en referencia al conflicto en Ucrania, la situación en torno a Taiwán y las protestas en Irán.

"En los últimos meses, Musk ha surgido como un nuevo y caótico actor en el escenario de la política global. Si bien a muchos ejecutivos multimillonarios les gusta tuitear sus dos centavos sobre los asuntos mundiales, ninguno tiene la misma influencia y la capacidad de Musk para causar problemas. En ocasiones se ha metido en situaciones [problemáticas] incluso después de que se le aconsejó que no lo hiciera, y ya ha dejado atrás mucho caos", reportó.

Citando a dos personas bajo condición de anonimato, el diario afirmó que, durante un evento celebrado en septiembre en la ciudad estadounidense de Aspen, Colorado, el jefe de Tesla propuso un plan de paz para el conflicto en Ucrania, en un aparente "alineamiento" con Rusia, que "indignó a muchos" de los presentes.

La respuesta de Musk

La reacción de Musk no se hizo esperar y en su cuenta de Twitter reprodujo ese fragmento del artículo, parodiando al rotativo. "The New York Times ha emergido como un nuevo y caótico actor en la política global. Las intervenciones del periódico en algunos de los conflictos más inflamables del mundo a veces han sido de gran ayuda, pero sus mensajes también han causado problemas", escribió el magnate, citando "fuentes anónimas familiarizadas con el asunto que desean permanecer en el anonimato". Esta última parte lo acompañó con emojis de carcajadas.

La semana pasada, The Washington Post también calificó a Elon Musk como una figura "demasiado poderosa e imprudente", que se involucra cada vez más en cuestiones geopolíticas, generando preocupación en el Gobierno estadounidense. Por su parte, el multimillonario tachó al periódico de "muy hipócrita".