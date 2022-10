El río Amazonas llega a niveles mínimos a su paso por Brasil debido a la sequía

Crise climática!Seca afeta todas as 62 cidades do Amazonas, duas estão em emergênciaConforme a Defesa Civil do Estado, 19 municípios estão em situação de atenção. Outras 41 cidades estão em estado de alerta, além dos municípios de Tefé e Benjamin Constant, (+) pic.twitter.com/XLjNRKumbl