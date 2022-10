Musk cambia su perfil de Twitter y visita sus oficinas a dos días de que venza el plazo de compra

A dos días del vencimiento del plazo para concretar la compra de Twitter, Elon Musk ha actualizado la biografía en su perfil en la red social, dando a entender con un escueto "Chief Twit" que ya lo pueden llamar jefe de la plataforma.

El empresario también ha compartido este miércoles un video en el que aparece entrando en las oficinas centrales de la compañía en San Francisco (California, EE.UU.). "Entrando en la sede de Twitter, ¡asimílenlo!", escribió, recurriendo a un juego de palabras.

Como el magnate entró cargando un pesado lavabo en sus manos, la última parte de la frase en inglés, 'let that sink in' —que en la lengua hablada significa 'tomen nota', 'asimílenlo' o 'digiéranlo'—, podría traducirse literalmente como 'dejen entrar a este lavabo'.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Musk ofreció adquirir la red social por 44.000 millones de dólares. En julio, el magnate canceló repentinamente el acuerdo de adquisición, por lo cual la red social interpuso una demanda para obligarlo a cumplir su oferta. Posteriormente, él presentó una contrademanda.

A principios de octubre, una jueza del tribunal de Delaware decidió aplazar el juicio hasta el 28 de octubre, para que las partes pudieran resolver el litigio de forma amistosa. Según fuentes de Bloomberg, Musk se comprometió a cerrar el acuerdo sobre la compra de Twitter para el viernes, la fecha límite.