Un dron ataca una сentral termoeléctrica en la ciudad rusa de Sebastopol

El gobernador de la ciudad rusa de Sebastopol, ubicada en la península de Crimea, Mijaíl Razvozháev, ha comunicado que la сentral termoeléctrica de Balaklava fue atacada la noche de este jueves por un dron.

"Uno de los transformadores, que estaba en mantenimiento y no funcionaba, se incendió", escribió el funcionario en su cuenta de Telegram, agregando que los empleados de la planta apagaron rápidamente el incendio.

Asimismo, Razvozháev detalló que "el transformador está mínimamente dañado" y que el ataque no dejó víctimas ni heridos. "El suministro de energía a Sebastopol y a la península no se ve afectado por este incidente. No hay amenaza para el suministro de electricidad", aseguró.