La Duma Estatal rusa aprueba en primera lectura proyectos de ley contra la propaganda LGBTI+

La Duma Estatal –la Cámara Baja del Parlamento ruso– aprobó en primera lectura este jueves de manera unánime un paquete de proyectos de ley que busca prohibir la propaganda homosexual y la información que estimule a menores a cambiar su sexo biológico.

En concreto, quedaría prohibida la publicidad y las publicaciones en los medios de comunicación "que muestren relaciones y preferencias sexuales no tradicionales".

Las enmiendas pretenden también introducir un mecanismo para verificar la edad y restringir el acceso de los menores a información relacionada con la homosexualidad en servicios pagos.

Paralelamente, los proyectos de ley incluyen la aplicación de multas por la divulgación de imágenes que contengan propaganda homosexual entre menores de edad, que ascienden hasta los 200.000 rublos (3.260 dólares) para los ciudadanos y hasta los 4 millones de rublos (65.200 dólares) para las organizaciones.

Por propaganda de pedofilia se estipulan multas de hasta 800.000 rublos (13.000 dólares) para personas físicas y para organizaciones de hasta 10 millones de rublos (163.000 dólares).

La propaganda LGBTI+ contempla multas de entre 100.000 y 400.000 de rublos (1.600 y 6.500 dólares, respectivamente) para los rusos y de 1 a 5 millones de rublos (de 16.300 a 81.500 dólares) para las organizaciones. Además, se prevé la deportación de los extranjeros en los tres casos mencionados.

"No prohibimos LGBTI+"

En tanto, el presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, no descartó la posibilidad de que en la segunda lectura se introduzcan enmiendas que endurezcan las normas propuestas. Según él, encuestas del diario Komsomólskaya Pravda, "hablan de la necesidad de procesar por vía penal a las personas que hagan propaganda de relaciones no tradicionales".

Por su parte, Alexánder Jínshtein, coautor del proyecto de ley, señaló que por el momento los diputados no tienen planeado "prohibir este fenómeno", refriéndose a la comunidad LGBTI+.

"Sería estúpido hacerlo. Nos guste o no, esto existe. [...] La tarea no es llevar a la gente a una trinchera y dispararles, sino asegurarse de que la propaganda no se produzca", aseveró.