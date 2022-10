Un hombre quema zapatos por el valor de 15.000 dólares de la marca de Kanye West en repudio a sus comentarios

Un hombre llamado Daniel Shiff decidió quemar en Miami, Florida (EE.UU.), algunos de sus 40 pares de zapatillas Yeezy, la marca del rapero en asociación con Adidas. Según medios locales, la pérdida sería equivalente a unos 15.000 dólares.

Shiff explicó que tomó la decisión en repudio a las recientes manifestaciones antisemitas del artista, que le costaron la cancelación del contrato con Adidas y con otras marcas. Así, días atrás en las redes sociales comenzó la campaña "cancelar a Kanye".

Además, el hombre opinó que los dichos de West, quien cambió su nombre oficial a Ye, pueden "provocar daños, lesiones o incluso la muerte".

"Muchos me preguntan por qué no dono esos pares a aquellos que viven en las calles y tienen razón, pero no quiero que nadie use esta mierda", comentó Shiff en una publicación. También reveló que tiene unos 25.000 dólares más invertidos en calzado de la marca Yeezy, por lo que va a subastar las zapatillas con la intención de triplicar el dinero para donarlo a organizaciones que luchen contra el racismo y el antisemitismo.

West insinuó en redes sociales —mensaje que luego fue borrado— que el rapero y productor discográfico Sean 'Diddy' Combs estaba controlado por "el pueblo judío". Además, expresó que iba a hacer un "death con 3 [sic] en el pueblo judío", aparentemente en referencia al término militar de EE.UU. 'defcon', que refiere a distintos niveles de alerta en las Fuerzas Armadas. En una escala que llega a 5, el 'defcon' 3 implica un aumento de la disponibilidad de las fuerzas por encima de lo normal.