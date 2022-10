Lo que se sabe de la mujer peruana que apareció asesinada en una maleta en un balneario de Ecuador

El cadáver de una mujer apareció dentro de una maleta en un hostal de la localidad de Montañita, el balneario más visitado por turistas extranjeros y nacionales en la costa ecuatoriana, ubicado en la provincia de Santa Elena.

El hallazgo ocurrió la tarde del miércoles y las autoridades confirmaron que se trata del cuerpo de una turista de nacionalidad peruana, identificada como Sandra Villena Manrique, de aproximadamente 30 años.

La alerta se emitió a aproximadamente las 13:30 (hora local) al servicio ECU 911, luego de que trabajadores del hostal, que realizaban labores de limpieza, percibieran un fuerte olor y encontraran la maleta dentro de la habitación.

"Les llama la atención los olores característicos de putrefacción que se estaba emanando de una de las habitaciones y es por eso que llaman a la Policía Nacional", dijo Wilfredo Salguero, jefe subrogante de la Policía de Santa Elena, en declaraciones que brindó al medio peruano Latina.

Las autoridades acudieron al establecimiento y confirmaron el hallazgo del cuerpo en estado de descomposición; que no estaba desmembrado, como se informó inicialmente. "El cuerpo se encontraba completo, no presenta heridas, no presenta lesiones, por lo que se presume que una de las causas de la muerte es justamente la asfixia", añadió Salguero.

El cuerpo de Villena fue llevado al centro forense de la ciudad de Santa Elena, la capital de la provincia homónima, para realizar la autopsia correspondiente y determinar la causa de su muerte.

"Un femicidio"

El jefe de Operaciones de la Policía del distrito de Santa Elena, Geovanny Benítez, informó que Villena llegó al hotel acompañada de quien se presume era su pareja, un hombre también de nacionalidad peruana.

"El miércoles (de la semana pasada) ingresan y hasta el sábado fueron vistos", dijo Benítez. El hombre habría reservado la habitación del hotel por unos días y luego la extendió por unos días más.

Salguero indicó que "se trata de un femicidio de acuerdo a las características, por cuanto la pareja con la que llegó al hostal no se encuentra en el lugar, no se encuentran sus documentos".

Por esa razón, su pareja se convierte en el principal sospechoso y está siendo buscado por las autoridades.

Los efectivos policiales verificaron que en la zona hay cámaras de seguridad que serán revisadas por los investigadores del caso.