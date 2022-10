Elevan la pena de cárcel al tirador ultraderechista que propuso matar a Pedro Sánchez

La Audiencia Nacional de España elevó este jueves a casi nueve años la pena de cárcel contra el vigilante de seguridad y tirador ultraderechista que planeó a través de WhatsApp matar al presidente del gobierno de este país, el socialista Pedro Sánchez.

Manuel Murillo, un sexagenario natural del municipio catalán de Terrassa, ya había sido condenado en abril a dos años y seis meses de prisión por el delito de homicidio en grado de proposición y a otros cinco años de cárcel por depósito de armas y municiones.

Pero la Fiscalía apeló esa decisión al considerar que merecía una pena mayor, y este jueves la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional acogió parcialmente el recurso y elevó su pena hasta los ocho años y nueve meses de prisión.

"La Sala da por buenos los hechos probados de la sentencia inicial que detallaban que el acusado estaba integrado en un grupo de WhatsApp en el que, a partir de junio de 2018, publicó mensajes en los que mostraba su absoluto desacuerdo con la exhumación de los restos de Franco", señala un comunicado de la Justicia española.

"Durante esos meses y hasta su detención, en septiembre de 2018, expresó en distintos mensajes en ese foro de forma privada su intención de acabar con el presidente del Gobierno", agrega.

Cuando fue detenido el 19 de septiembre de 2018, a Murillo, un tirador experto y que tenía licencia de armas, le fue incautado todo un arsenal de armas, entre ellas, 13 reglamentarias y siete prohibidas. Además, le intervinieron un artefacto explosivo casero, un puñal, una impulsora neumática casera, una ballesta y munición, entre otros.

La Fiscalía pedía en principio un total de 18 años y seis meses de cárcel, aunque después rebajó la pena a 13 años.

"El fallo considera que el arsenal de armas ocupado en su poder, muchas de ellas modificadas a más letales, junto con la radicalidad ideológica que desprenden los escritos cuando aún no se había judicializado la causa, así como el entrenamiento en la galería de tiro que realizaba, refuerzan la tesis del redoblado peligro que denunció la acusación pública", señala el comunicado.

"Cazar" a Sánchez

Murillo participó en 2018 en un grupo de WhatsApp –denominado Terrasa por España– en el que manifestó su rechazo a la exhumación del cuerpo del dictador español Francisco Franco del enclave monumental del Valle de los Caídos, que mandó construir él mismo con mano de obra de los presos políticos republicanos.

La exhumación se llevó a cabo en 2019.

"No podemos permitir que humillen al Generalísimo Francisco Franco ni a José Antonio Primo de Rivera. Es una venganza por haber perdido la guerra", escribió en el servicio de mensajería instantánea. "No lo voy a consentir. Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan disparo", aseveró.

Días después, Murillo expresó su intención de ir a "cazar" a Sánchez y requirió ayuda para llevar a cabo sus planes, asegurando que tenía un arsenal de armas: "Yo lo hago. Necesito ayuda y tienen que ser patriotas", afirmaba, a la vez que se definía como "un francotirador" y aseveraba que "con un tiro preciso se acaba el Sánchez antes de que hunda a España".

Una de las integrantes del grupo de mensajería le denunció a las autoridades.

Durante el juicio oral, Murillo declaró ante el magistrado que todo fue fruto de "la ensoñación" provocada por el vino y el orujo. Así, ha afirmado que se bebía las botellas de vino como si fueran "tercios de cerveza" y que se llegó a sentir "un héroe para salvar a España".

