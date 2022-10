Conmoción en Perú por un polémico caso de acoso escolar que tiene a una niña en cuidados intensivos

El caso de una niña de 12 años que cayó desde la azotea de un centro educativo en Perú, y que se encuentra en cuidados intensivos de un centro hospitalario con traumatismo graves, causa conmoción y polémica debido a que el incidente podría estar relacionado a un posible hecho de acoso escolar o bullying.

Jaime Carbajal, padre de la estudiante de primer nivel de secundaria, dijo en una entrevista con el medio local ATV que su hija estaba siendo víctima de burlas y acoso dentro del Colegio Saco Oliveros del Distrito de Salamanca, en el departamento de Arequipa, al sur de Perú.​

Carbajal comentó que cerca de las 11:00 de la mañana del pasado martes, recibió una llamada del colegio para avisarle que su hija se había caído desde el quinto piso de la institución. "El colegio se da cuenta porque un vecino los alertó (...) Nadie vio y esa es la negligencia del colegio, no había personal de seguridad, no había auxiliares en los pasillos", sostuvo el padre, que cuestionó cómo no se dieron cuenta que la estudiante subió hasta el último piso.

Además, señaló que su hija llegaba del colegio "fastidiada" y que otros estudiantes le hacían comentarios ofensivos sobre su cuerpo, estatura y cabello. Un día, la niña le dijo que quería ir a un salón de belleza porque se sentía fea y él la llevó para que se contentara, pero cuando llegó al colegio continuaron las burlas. Luego del hecho, el padre observó en un chat grupal de los estudiantes que la menor había dicho que para el 22 de octubre quizá ya iba a estar con vida.

Carbajal agregó que tras el suceso, los directivos del colegio se han mantenido en total hermetismo y solo se han preocupado por tratar de limpiar la imagen de la institución. "Lejos de preocuparse cómo está mi hija, el colegio solo está pensando cómo defenderse y utilizar sus estrategias de defensa para limpiar su nombre en vez de preocuparse por el estado de salud de mi hija que está a punto de morirse", argumentó.

"En el colegio hago responsable al director Denis Barboza porque se ocultó y hay testigos que el director le dijo a los profesores que no digan nada. El director nunca dio la cara. Cuando fui a reclamar se escondió", agregó Carbajal.

También comentó que la profesora de su hija tenía conocimiento de los casos de acoso en la escuela y a pesar de eso nunca han conversado con los padres y tampoco los han resuelto. De hecho, según él, los propios estudiantes de las distintas sedes de Saco Oliveros han abierto cuentas en redes sociales para denunciar anónimamente los casos de bullying.

Sin esclarecer

En medio de la desesperación de los padres, a Carbajal le sorprende la posibilidad de que su hija decidiera intentar quitarse la vida, debido a que mantenía una buena relación tanto con él como con su madre, Yaharia Puente, a pesar de vivir separados.

"Llevamos una buena relación con su mamá. Su mamá está ahora con ella en el hospital. Yo he tratado de tener una buena comunicación con mi hija. Hacíamos planes. Este fin semana hizo planes con su mamá para pasear y viajar", comentó el padre.

"Me sorprende que haya sucedido y por eso quiero saber si mi hija se lanzó, si la empujaron, si se ha caído", explicó Carbajal, quien agregó que pidió al colegio las grabaciones del día de los hechos, pero según la institución en el lugar donde ocurrió la caída de su hija, no hay cámaras.

De acuerdo al diario local La República, la denuncia del padre fue confirmada por el directivo del colegio, Denis Barboza, quien expresó que el centro educativo tiene cámaras "pero exactamente en el lugar donde se han suscitado los hechos no tenemos una".

Abogado del colegio carga contra los padres y niega el bullying

Mientras el caso se desarrolla, el abogado defensor del colegio Saco Oliveros, Américo Chuecas, señaló a ATV que la institución desconocía que la niña sufría acoso escolar y aseguró que la menor llegó al centro educativo "con problemas de carácter familiar".

"Ella venía de su casa así, ella ha venido con problemas de carácter familiar, ella no ha tenido problemas en el colegio, en el colegio no nos hemos enterado por ninguno de los padres que ella haya sido objeto de bullying, no hemos tenido conocimiento, porque si eso hubiera sido así, hubiésemos tomado las precauciones del caso", dijo Chuecas.

Por su parte, el colegio emitió un comunicado en el que aseguran que dentro de la institución los alumnos mantienen una relación de "compañerismo y confraternidad", por lo que señalan que las acusaciones de bullying son comentarios "desafortunados".

Según la institución, ellos se han hecho responsables de todos los gastos económicos y gestiones administrativas para que la niña sea atendida en un "centro de salud especializado". Además aseguran que se mantendrán colaborando con la familia y comunicándose directamente durante todo el proceso de atención a la menor.

Sin embargo, la versión de la institución difiere con la opinión del padre y la madre. Carbajal denunció que su hija tardó más de un día en ingresar a una cama de cuidados intensivos y que no había doctora de traumashock en el hospital, motivo por el pidió públicamente al Gobierno encargarse del caso. "¿Dónde está el Ministro de Salud?", se preguntó.

Por otro lado, la madre de la niña, que aún lucha por su vida, dijo desde el hospital que "nadie del colegio" la había llamado tras la caída que dejó seriamente afectada a la menor de la columna, con múltiples fracturas en la pelvis y otras partes de su cuerpo, que requieren varias cirugías con clavos especiales que, según el padre, el hospital no tiene.

Otros padres confirman las denuncias de acoso

Varios representantes de alumnos del colegio Saco Oliveros han denunciado a medios locales que sus hijos son víctimas de bullying en las distintas sedes que tiene esa institución en el país suramericano.

Una de las madres denunció que, debido a los comentarios que sus compañeros hacen sobre el peso de su hija, la menor padece ahora de trastornos alimenticios.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo sostiene que el colegio incumple al no actuar debidamente ante los casos de acoso escolar. Además, comete un grave error al revictimizar a los padres a la niña y señalarlos como responsables del incidente.

Alberto Huerta, representante de la Defensoría, dijo a ATV que el colegio no actuó a pesar de que la menor tenía bajo rendimiento escolar, la maestra conocía los casos de bullying y nunca ofrecieron ayuda psicopedagógica a la pequeña. "Estamos muy consternados", afirmó.

En medio de la ola de indignación que ha desatado este caso en Perú, el Ministerio de Educación informó que las autoridades investigan los hechos para esclarecer todos los detalles de caso, mientras brindan apoyo a los familiares de la niña y un equipo de psicólogos trabaja con estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución educativa.

