Putin: "No hay sentido político ni militar en que Rusia lance un ataque nuclear"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este jueves que no tiene sentido que su país lleve a cabo un ataque nuclear en Ucrania.

El actual "alboroto" sobre las supuestas amenazas nucleares por parte de Rusia es algo "primitivo" con lo que Occidente busca "argumentos adicionales para la confrontación", usando esta "tesis" para "impedir que otros países cooperen con Moscú", denunció el mandatario durante su intervención en la sesión plenaria del Foro Internacional de Discusiones Valdái.

Washington y sus aliados "buscan argumentos para convencer a otros países neutrales de que hay que enfrentarse conjuntamente a Moscú", manifestó Putin. En este sentido, denunció que "las provocaciones y especulaciones sobre el supuesto uso de armas nucleares por parte de Rusia se utilizan para influir en esas naciones y decirles: 'miren cuán horrible es Rusia, no hay que apoyarla, no cooperen con ella, no le compren ni le vendan nada'".

"Mientras existan las armas nucleares, siempre existirá el peligro de que sean usadas".

Sin embargo, enfatizó que Rusia nunca se ha manifestado a favor de recurrir a las armas nucleares" y que se ha limitado a responder a las amenazas de países como EE.UU. y Reino Unido.

A este respecto, recordó las recientes declaraciones de la ahora exprimera ministra británica, Liz Truss, que manifestó "sin rodeos" estar dispuesta a utilizar armas de destrucción masiva.

"La chica (Truss), quien claramente estaba fuera de sí, metió la pata al decir sin rodeos que está dispuesta a usar armas nucleares".

"Desde EE.UU. deberían de haberla corregido [a Truss], pero guardaron silencio. ¿También nosotros deberíamos callar ante esos chantajes?", cuestionó.

Además, Putin reiteró que Rusia está dispuesta a resolver cualquier problema y que no elude el diálogo, pero subrayó que esas negociaciones deben ser sinceras y tener en cuenta las preocupaciones de todas las partes.