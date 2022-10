Argentina publica un original manual para los periodistas que van al Mundial y estalla la polémica

Decir "afro" en lugar de "negro". Evitar cánticos agraviantes. No usar lenguaje belicista, no comparar a personas con animales y no cosificar ni sexualizar a las mujeres.

Estas son algunas de las premisas del manual 'Recomendaciones para la cobertura del Mundial de Fútbol Qatar 2002' que publicaron en Argentina el Instituto Nacional contra Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y que desató una fuerte polémica.

Aunque el documento apela a combatir los discursos discriminadores y de odio que promueven diferentes tipos de violencias en el futbol, lo que en principio es loable, recibió críticas sobre todo porque algunos periodistas y usuarios de redes sociales consideraron que propone un lenguaje 'naif' o infantilizante.

Otros acusaron a las dependencias oficiales de querer "imponer" reglas para las coberturas o de malgastar los recursos públicos.

"Mientras los jubilados no llegan a fin de mes, se gastan fortunas en un manual", "El manual del Inadi que recomienda no hacer comentarios sobre los cortes de pelo en un partido de fútbol pero no dice nada de los pibes que no pueden ir al cole por falta de zapatillas nos ofende a todes", señalaron algunos usuarios.

"La guía es una cosa de locos. Parece escrita en una torre de cristal de pseudointelectuales culposos", "¿Qué le hará pensar a Donda que puede utilizar los fondos públicos, para armar un manual de recomendaciones para los pocos periodistas argentinos, que cubriremos un mundial? Pensé que era un chiste", escribieron otros.

Sugerencias

El cuadernillo de 21 páginas recomienda decir frases como: "se arrodilló y levantó el brazo porque hay una tradición en Estados Unidos donde los deportistas afrodescendientes suelen visibilizar su lucha a partir de ese gesto", ya que así se evita mencionar la palabra "negro".

También sugiere no vincular esa palabra a hechos negativos o a prácticas ilegales y clandestinas, como: "se ve negra la suerte para el equipo" o "compró la entrada en el mercado negro".

De forma similar, propone decir "pueblos originarios" en lugar de "indio" y no usar esta definición como insulto.

"Recomendamos evitar la discriminación étnico-racial a través de comentarios basados en generalizaciones y estigmatizaciones", establece en otro de sus apartados.

Para ello, conmina a decir: "hay realidades muy distintas en los países africanos, igual que entre las personas afros entre sí", en lugar de: "los negros son de correr mucho".

Entre los puntos más controvertidos, se encuentra la sugerencia de no promover situaciones de violencia sobre árbitros/as, asistentes y cuerpos técnicos de los equipos y evitar la difusión de imágenes como patadas, disturbios, banderas o invasiones a la cancha, ya que ello, en todo caso, es información.

Cantos y discriminación

Otra de las sugerencias es "no evaluar positivamente sobre jugadas que impliquen acciones malintencionadas y/o lesiones al rival", con justificaciones del tipo: "el rival es el enemigo dentro del campo de juego".

Además, aconseja no promover ni reproducir cánticos o comentarios agraviantes de las parcialidades de los equipos. Con ello, deja fuera uno de los cantos argentinos por excelencia en los mundiales contra su rival histórico: "Brasil, decime qué se siente, tener en casa a tu papá…".

Por otra parte, recomienda no utilizar "lenguaje belicista", es decir, comparar los comentarios deportivos a referencias a un enfrentamiento o una guerra, como "hoy es a matar o morir" o "es un partido de vida o muerte".

En el capítulo de discriminación, promueve "enfoques respetuosos de las diversidades corporales y evitar burlas y estigmatizaciones basadas en el aspecto físico".

Así, en lugar de decir: "está más pendiente de la peluquería que de entrenar" o "así de gordo no puede saltar ni correr", mejor: "un gol vale igual, no importa el corte de pelo que tenga el deportista".

En otra apartado, sugiere no utilizar metáforas estigmatizantes o recurrir a comparaciones con animales, al estilo: "esa hinchada se comporta como monos" o "son unos burros".

Sobre el respeto a la diversidad de género, recomienda decir cosas como: "es un deportista que dijo públicamente ser homosexual y a partir de allí fue respaldado por sus compañeros, la dirigencia y la hinchada", en lugar de: "hay algunos jugadores que tendrían que dar prueba de hombría".