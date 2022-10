Putin propone vías para resolver el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado este viernes que el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en torno a la disputada región de Nagorno Karabaj debe resolverse mediante el estricto cumplimiento del acuerdo firmado por los tres países en noviembre de 2020.

"El único camino posible y realista para la paz puede ser el que se allana a través del estricto cumplimiento de las disposiciones de las declaraciones conjuntas de los líderes de Rusia, Armenia y Azerbaiyán", señaló el mandatario en una reunión con los mandatarios de los Estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

En particular, Putin hizo hincapié en que el apego a lo acordado permitirá delimitar la frontera entre las dos naciones del Cáucaso, desbloquear las vías de transporte y resolver los problemas humanitarios. "La cuestión es cómo encontrar estas soluciones, todo esto no es fácil. […] En el futuro, dará lugar a sellar un acuerdo de paz", recalcó.

Paralelamente, el mandatario reafirmó que Moscú hace "todo lo posible" para solucionar por completo y estabilizar las relaciones entre los azerbaiyanos y los armenios arrastrados a enfrentamientos esporádicos en o cerca de Nagorno Karabaj.

"Tenemos muchos lazos tanto con Ereván como con Bakú y no se puede no tener esto en cuenta. Obviamente, todos estamos en una situación bastante difícil. Pero no podemos mantenernos al margen de los problemas de los países cercanos a Rusia y siempre estamos dispuestos a contribuir a su solución pacífica", reiteró.

Mientras, desde el Kremlin comunicaron que Putin se reunirá el próximo 31 de octubre con el presidente azerbayiano, Ilham Aliev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián. Se prevé que durante las conversaciones trilaterales, que se celebrarán en la ciudad rusa de Sochi, las partes discutirán pasos para fortalecer la estabilidad en el Cáucaso meridional, entre otros asuntos.