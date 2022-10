Nuevo embajador de Ucrania en Alemania: Berlín "madurará" y aprobará el envío de tanques Leopard

Hasta el momento, el Gobierno germano se ha negado a entregar carros de combate a Kiev para no escalar más el conflicto.

El nuevo embajador de Ucrania en Alemania, Alexéi Makéev, confía en que Berlín acabará suministrando más sistemas modernos de armas a su país, incluidos tanques Leopard 2.

"Estoy seguro de que Alemania madurará para [tomar] la decisión política sobre el suministro de blindados y tanques", declaró el diplomático en una entrevista para el portal ucraniano Liga.net publicada este viernes.

En este sentido, Makéev recordó que Kiev logró que Berlín cambiara su postura con respecto a los envíos de sistemas de lanzamisiles múltiple (Mars II), artillería (obuses Panzerhaubitze 2000) y complejos de defensa antiaérea (Gepard, IRIS-T), entre otros equipos bélicos.

El jefe de la representación diplomática ucraniana resaltó que hará "todo" para que su país sea dotado con armamento moderno. "Las armas que se suministran a Ucrania son, claramente, de carácter defensivo. Ucrania defiende su territorio y no tiene intención de atacar a nadie", afirmó.

Hasta ahora, el canciller alemán Olaf Scholz se ha negado a entregar tanques a Ucrania, argumentando que Berlín no debería hacerlo solo y no quiere dar el primer paso hacia la escalada del conflicto armado. A finales de septiembre, Scholz declaró que Alemania apoya a Ucrania "de una manera que no está escalando hasta convertirse en una guerra entre Rusia y la OTAN, porque sería una catástrofe".