Allanan la vivienda y el despacho del ministro de Energía de Ecuador: ¿qué investiga la Fiscalía?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador realizó un allanamiento en las residencias y el despacho del ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, como parte de una investigación por presunto cohecho, en la que estaría involucrado el funcionario.

Los allanamientos se llevaron a cabo la noche del jueves en tres lugares de Quito y Guayaquil. En la capital ecuatoriana, la diligencia se realizó en el despacho del funcionario en el Ministerio de Energía y Minas, y en un departamento localizado en Cumbayá, donde reside en días laborales; entretanto, en la otra urbe fue allanada su vivienda.

En estos operativos, detalló la FGE, se decomisaron "dos celulares, una laptop, una tableta y documentos con registros alfanuméricos", que será ingresado "en cadena de custodia", en el marco de la investigación.

Previamente, dentro de la misma investigación, durante la madrugada del jueves, la FGE allanó la habitación de un hotel en el norte de Quito, en la que se hospedaba una persona identificada como Adrián Alfonso Zamora Villamar.

#ATENCIÓN | Esta madrugada, #FiscalíaEc allanó la habitación de un hotel en el norte de #Quito, en la que se hospedaba Adrián Alfonso Z. V., en el marco de una investigación por presunto cohecho, que involucraría al Ministerio de Energía y Minas. #FiscalíaContraElDelitopic.twitter.com/3NFf7XvuNf — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 27, 2022

En ese operativo, fueron confiscados el teléfono celular y el computador personal de Zamora. El hombre "rindió su versión libre y voluntaria", indicó el Ministerio Público.

Las acusaciones

Vera asumió el cargo como ministro de Energía y Minas hace apenas seis meses. El pasado 28 de abril fue posesionado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Previamente se desempeñó como viceministro en la misma cartera.

El pasado 20 de octubre, el medio digital La Posta publicó unos audios atribuidos al exgerente de Petroecuador Ítalo Cedeño, donde se le escucha decir que Vera estaría involucrado en la gestión y venta de cargos públicos.

"Él (Vera) les vende el puesto y vas a ver que se va a caer por eso de vender puestos [...] A mí me pidió dos o tres puestos y me ofrecía plata por esos puestos. Son dos millones de dólares por un puesto", se escucha en el audio que se le atribuye a Cedeño.

Añade que no lo hace "él directamente", sino "a través de un intermediario"; y menciona como mediadora en esas transacciones a una mujer china, que identificó como Susana.

De acuerdo con lo revelado por el medio, se trataría de gestión de cargos en la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables y en Petroecuador.

Por otro lado, Zamora reveló que Vera le solicitó 150.000 dólares para ocupar un puesto en la coordinación ministerial de la provincia de Imbabura. Llegó a tomar posesión de un cargo, pero luego fue reemplazado.

Además, según el citado medio, Vera usó un carné de discapacidad para tener beneficios.

A todo ello se le suma una denuncia más. La Posta asegura que una persona los contactó, en nombre de Vera, y les ofreció 100.000 dólares para dejar al ministro "tranquilo".

Apoyo de Lasso

El Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado el pasado 20 de octubre, en el que señala que Vera "rechaza rotundamente las acusaciones".

De acuerdo con la institución, se trata de "un claro intento de desprestigiar" su gestión y es una "afectación directa y personal".

Un día después, Vera, a través de su cuenta en Twitter, señaló que jamás solicitó ni ha tenido carné de discapacidad. "Todo es un montaje que busca perjudicarme para afectar mi honra y buen nombre", expresó.

Jamás solicité, ni he tenido carné de discapacidad, todo es un montaje que busca perjudicarme para afectar mi honra y buen nombre. Es evidente el uso doloso de un documento falso en @CNEL_EP. Sin embargo, los ataques no detendrán mi labor por impulsar a los sectores estratégicos. pic.twitter.com/guKVDrQrcg — Xavier Vera Grunauer, PhD, D.GE (@XavierVeraG) October 21, 2022

El jueves, durante una entrevista con radio Sonorama, Vera comentó que el audio de Cedeño es editado por parte del medio La Posta y no responde a la verdad.

"Esto es algo orquestado por las mafias que han estado siempre merodeando mi sector. Mi sector es el que maneja el 30 % del PIB y yo simplemente soy una piedra en el zapato. Todo lo que han presentado en un medio digital pseudoperiodistas no hay ninguna cosa concreta, no hay ninguna grabación mía, no hay ninguna foto mía, ningún video", indicó.

En esa entrevista, el ministro manifestó que conversó con el presidente Lasso, quien le expresó su respaldo. "Tengo el apoyo porque él conoce muy bien que esto es una estructura organizada que está atacando al Gobierno", dijo.

El mismo jueves, legisladores de varias bancadas anunciaron su intención de iniciar un juicio político en contra de Vera en la Asamblea Nacional.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!