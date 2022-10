Trump celebra que Twitter esté "en manos cabales" tras el desembarco de Elon Musk

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, ha celebrado que Twitter, red social de la que fue suspendido en enero del año pasado, haya sido adquirida por Elon Musk, pues —asegura— ahora se encuentra "en manos cabales".

"Estoy muy contento de que Twitter está ahora en manos cabales y que ya no esté dirigido por lunáticos y maníacos de la izquierda radical que realmente odian nuestro país", escribió el exmandatario en su red social Truth Social, citado por medios locales.

La cuenta de Trump fue bloqueada de forma permanente a raíz de una revisión de los tuits publicados por el entonces inquilino de la Casa Blanca tras los violentos altercados registrados en el Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021. Según la red de microblogs, la decisión se justificó por el "riesgo de mayor incitación a la violencia".

Ahora Twitter podría volver a acoger al exmandatario, dado que Musk, que se ha mostrado muy crítico con las políticas de moderación de la plataforma, estaría planeando acabar con las prohibiciones permanentes de las cuentas de los usuarios, según una fuente de Bloomerg.

El pasado mes de mayo, el magnate aseguró que revertiría la prohibición de la red social sobre Trump. "Para ser claros, creo que fue una mala decisión moral y extremadamente absurda", dijo en un foro sobre el futuro del automóvil organizado por el diario Financial Times en San Francisco.

Al respecto, Trump indicó que le "gusta Elon", pero que "se queda con Truth". "Me gusta más, me gusta cómo funciona", indicó en una entrevista con Fox News Digital. Y si bien le deseó al magnate "mucha suerte", dijo: "no creo que Twitter pueda tener éxito sin mí".