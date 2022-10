Muere Jerry Lee Lewis, pionero del Rock and Roll, a los 87 años

Jerry Lee Lewis, considerado como uno de los pioneros del Rock and Roll, ha muerto a los 87 años en su casa en la ciudad de Memphis (estado de Tennessee), informó este viernes su representante Zach Farnum. La causa de la muerte no fue relevada no ha sido precisada.

Apodado 'The Killer' (El asesino) por su atrevida puesta en escena, Lee Lewis era el último de los cantantes de la época dorada, de la que formaron parte Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard.

El músico saltó a la fama por sus excéntricas actuaciones durante los conciertos y ganó popularidad mundial con canciones legendarias como 'Whole Lotta Shakin Goin On' (1955) y 'Great balls of fire' (1957).

Descrito en una ocasión como "estampida de un solo hombre", el músico provocó tanto al auditorio durante la grabación de 'Whole Lotta Shakin Goin On' para un espectáculo televisivo en 1957, que los espectadores acabaron lanzándole sillas. "Estaba el rockabilly [uno de los primeros subgéneros del rock and roll]. Estaba Elvis. Pero no había rock 'n' roll puro antes de que Jerry Lee Lewis pateara la puerta", dijo Lewis tras el show.

Más información, en breve.