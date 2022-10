Polonia quiere armas nucleares y tropas de la OTAN pese a obligaciones contrarias del bloque

Polonia está interesada en asegurar la presencia permanente de tropas de la OTAN y en el despliegue de armas nucleares de Estados Unidos en su territorio, afirmó el viernes Jakub Kumoch, asesor del presidente Andrzej Duda, al confirmar negociaciones "conceptuales" sobre esas armas.

Duda saltó a los titulares a principios de este mes al confirmar que Polonia ha discutido la posibilidad de unirse al programa de 'nuclear sharing' (compartición nuclear), en virtud del cual Estados Unidos ha desplegado bombas nucleares en varios países no nucleares de la OTAN. El Departamento de Estado reaccionó rápidamente, diciendo que Washington no tiene "ningún plan" para entregar ese tipo de armas a ningún miembro de la OTAN que se haya incorporado después de 1997, y el portavoz adjunto Vedant Patel insistió en que no tenía conocimiento de ninguna discusión con Polonia sobre el tema.

"El presidente no dijo que Polonia está manteniendo conversaciones, solo que las hubo. Y es cierto, tales conversaciones sí tuvieron lugar. Estaban en la llamada fase conceptual, es decir, Polonia está interesada en participar en el programa Nuclear Sharing, y en algún momento notificó al lado estadounidense", declaró Kumoch, jefe de la Oficina de Política Internacional del presidente, al medio Polsat.

"Estamos muy interesados en desplegar fuerzas de la OTAN en Polonia y en participar en el programa Nuclear Sharing", acentuó.

Kumoch lamentó que Patel mencionara el año 1997, cuando se firmó el Acta Fundacional entre la OTAN y Rusia. El tratado prohibía el despliegue permanente de tropas en Europa del Este, algo en lo que Rusia volvió a insistir el año pasado, entre otras exigencias, en una propuesta de seguridad que Estados Unidos y la OTAN acabaron rechazando.

"Creemos, y el presidente habló de ello en la cumbre de la OTAN, que esta acta está muerta. Rusia simplemente la anuló con su agresión contra Ucrania", señaló el alto funcionario.