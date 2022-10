El dólar cae frente al euro ¿Qué tiene que ver con el repunte del bitcóin?

El valor del bitcóin en los últimos días ha crecido más de un 7 % y actualmente cotiza por aproximadamente 21.000 dólares, mientras que el éther ha dado un salto de 17 %. Durante esta semana, las 30 principales criptomonedas por capitalización de mercado, a excepción de las 'stablecoin', cuyo valor está vinculado al del dólar, registraron ganancias, según datos de CoinMarketCap.

Al mismo tiempo, en las últimas semanas el dólar ha retrocedido frente al euro, y este sábado cotiza en 1:1. El índice DXY también se encuentra en un mínimo de tres semanas. Este indicador influye en el comportamiento del bitcóin y en el criptomercado en su conjunto, explicó el jefe del departamento analítico de AMarkets, Artiom Deev, en declaraciones a RBC.

El DXY mide el valor del dólar estadounidense con relación a otras divisas fíat, pero desde hace unos 10 años también se viene apreciando una tendencia constante: cuando ese índice sube, el bitcóin baja, y viceversa, aseveró Deev. El analista considera que la actual subida del bitcóin se debe, entre otras cosas, a la agresiva política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. en su intento por luchar contra la inflación.

¿Una nueva caída de la criptomonedas?

Los gobernadores de la Reserva Federal estadounidense se reunirán la siguiente semana y se espera que vuelvan a subir los tipos de interés en 75 puntos básicos, hasta un total del 4 %. Según el especialista en activos digitales de la plataforma Finmir, Ígor Pan, en caso de que esa agresiva política se conserve en los próximos meses, el precio del bitcóin podría caer hasta los 15.000 dólares o incluso más, mientras que el éther descendería a un rango de 1.000 dólares.

Pan considera que no hay certeza de que la actual tendencia alcista de las criptomonedas continúe, y prevé que en los próximos días podría observarse un crecimiento en la demanda de la divisa estadounidense.

Recesión global

En la actualidad, el factor determinante para el criptomercado, no es el dólar ni su posición respecto a otras monedas, sino la situación en torno a la economía global, señala Artiom Deev, quien no duda que en un futuro próximo puede comenzar una fuerte recesión, no solo en la Unión Europea, sino también en Estados Unidos.

En tal situación, los inversores evitarán los activos volátiles como las criptodivisas, algo que ya vienen haciéndolo desde hace varios meses, socavando al criptomercado, agregó. Además, pronostica que las monedas digitales podrían experimentar un nuevo repunte durante el primer semestre de 2023, cuando la Reserva Federal alivie su política monetaria.