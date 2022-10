Este país latinoamericano podría ser el siguiente en regular el bitcóin en su territorio

Los impulsores del proyecto de ley consideran que los Gobiernos en el mundo "no tienen opción frente al avance de las criptomonedas".

Un grupo de diputados del Partido Liberal Progresista de Costa Rica presentó esta semana en el Congreso un proyecto de ley que busca regular las criptomonedas con el propósito de reactivar la economía y atraer la inversión extranjera.

La legisladora Johana Obando anunció en su cuenta de Twitter la presentación de la iniciativa, denominada 'Ley de Mercado de Criptoactivos' (MECA). Según la política, en Costa Rica existen empresas relacionadas con la tecnología financiera y el 'blockchain' con potencial para crear empleos, aunque no pueden operar debido a la ausencia de un marco de legalidad y seguridad jurídica.

"El proyecto de ley MECA parte de una perspectiva liberal al dar protección a la propiedad privada virtual individual, a la autocustodia de criptoactivos y a la descentralización, sin injerencia y en absoluta armonía con la política monetaria establecida por el Banco Central costarricense", escribió.

"No hay opción frente al avance de las criptomonedas"

Asimismo, aclaró que la iniciativa no propone la adopción del bitcóin como moneda de curso legal, como ocurrió en El Salvador, sino que plantea introducir las criptomonedas "como moneda virtual privada, de libre acceso y circulación y no obliga al Estado a su adquisición o sustitución de reservas monetarias".

Obando considera que los Gobiernos en el mundo "no tienen opción frente al avance de las criptomonedas", por lo que es necesario su regulación con "estándares de transparencia fiscal". "Deseamos fomentar la reactivación económica, proteger la propiedad privada y libertad individual, con un marco legal, frente a un Estado que, de no existir este marco de legalidad, será voraz por apropiarse de lo que no le pertenece", concluyó.

Habrá que esperar para ver si el proyecto de ley es aprobado por el Congreso, compuesto por 57 diputados, de los que solo 6 forman parte del Partido Liberal Progresista.