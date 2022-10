Reportan que Musk ordenó iniciar despidos en Twitter este sábado

El empresario y multimillonario estadounidense Elon Musk ordenó a despedir a un número no especificado de empleados de Twitter a partir de este sábado, según supo el periódico The New York Times de cuatro personas familiarizadas con el tema.

Los jefes deberán elaborar las listas de trabajadores que serán despedidos y el proceso "se llevará a cabo antes del 1 de noviembre, fecha en la que se suponía que los empleados empezarían a recibir subvenciones en acciones como parte de su indemnización", afirma el medio. Esta medida acelerada le permitirá al nuevo propietario evitar costos adicionales.

Algunos equipos se recortarán más que otros en la plataforma, que cuenta ahora con una plantilla de aproximadamente 7.500 trabajadores.

Entre los objetivos que Musk declaró a los inversores antes de finalizar la compra de Twitter figuraban reducir la fuerza laboral, revertir las normas de moderación del contenido y buscar nuevas fuentes de ingresos.

El jueves, el magnate descartó que tuviera planes de expulsar al 75 % de la plantilla, algo que habían insinuado algunos medios. Mientras tanto, una tercera persona indicó que el porcentaje de despidos sería de aproximadamente el 50 %, citando a Jared Birchall, la mano derecha de Musk.