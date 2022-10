El Kremlin revela cuál podría ser la base para una reunión entre Putin y Biden

A mediados de octubre, el mandatario ruso señaló que actualmente no considera necesario reunirse con su homólogo estadounidense.

Una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, podría celebrarse si Washington toma en cuenta las preocupaciones de Rusia y decide volver a negociar las garantías de seguridad. Así lo declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en un fragmento del programa 'Moscú. Kremlin. Putin.' publicado este domingo.

"La voluntad de EE.UU. de escuchar nuestras preocupaciones. Es decir, se trata de la voluntad de EE.UU. de volver al estado de diciembre-enero y plantear la pregunta: 'lo que proponen los rusos, quizá, no estemos de acuerdo con todo, pero a lo mejor vale la pena sentarse a la mesa de diálogo con ellos'. Me refiero a los proyectos de documentos que fueron enviados a Bruselas y Washington", explicó el vocero.

Las propuestas de seguridad que Moscú presentó ante la OTAN y EE.UU. en diciembre de 2021 incluían la no expansión de la Alianza Atlántica hacia el este, incluido el rechazo a aceptar a Ucrania, así como prohibiciones del despliegue de misiles de mediano y corto alcance y de armas nucleares fuera del territorio nacional de cada parte. Tras el inicio de la operación militar especial rusa, el diálogo sobre esta problemática fue suspendido.

¿Reunión en el G20?

A mediados de octubre, el mandatario ruso señaló que no considera necesario reunirse con Biden. "Hay que preguntarle a él si está listo para mantener tales negociaciones conmigo o no. Francamente, no veo esa necesidad en general", declaró.

Un encuentro entre ambos líderes podría tener lugar en la cumbre del Grupo de los Veinte (G20), que se llevará a cabo el 15 y 16 de noviembre en Bali (Indonesia). Desde la Casa Blanca ya anunciaron que el mandatario estadounidense asistirá a la reunión, mientras que Putin todavía no ha decidido si participará o no.

Al respecto, Politico reportó la semana pasada que los funcionarios de la Casa Blanca ya excluyeron la posibilidad de un encuentro formal y están tomando medidas para evitar que Biden y Putin se crucen al margen de la cumbre.

Rusia sigue abierta al diálogo sobre el conflicto en Ucrania

Por otra parte, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, reiteró el país sigue dispuesto a dialogar para resolver el conflicto en Ucrania.

"La disposición de Rusia, incluido su presidente, a las negociaciones [sobre la situación en Ucrania] no ha cambiado. Siempre estaremos dispuestos a escuchar cuáles son las propuestas de nuestros socios occidentales para reducir las tensiones", recalcó el ministro en una entrevista para el documental 'El mundo al borde. Las lecciones de la Crisis de los Misiles'.

Lavrov indicó que Moscú estudiará las propuestas "realistas" que se basen en los principios de igualdad, respeto mutuo y que busquen el equilibrio de intereses de todos los países interesados.

Por su parte, Putin recordó el 14 de octubre que fueron las autoridades ucranianas las que decidieron desmantelar el proceso negociador tras las conversaciones celebradas en marzo en la ciudad turca Estambul. En esta línea, recordó que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ratificó la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania que prohíbe llevar a cabo negociaciones con Rusia, mientras Putin sea el jefe del Estado.