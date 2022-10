Miles de colombianos se movilizan en contra de las reformas de Petro (VIDEOS)

Miles de colombianos salieron este sábado a la calle en diferentes ciudades del país para protestar contra las reformas promovidas por el Gobierno de Gustavo Petro, que consideran "predictatoriales".

Pierre Onzaga, promotor de las manifestaciones, denominadas Gran Marcha Nacional, declaró que el objetivo de la convocatoria es "trazar una línea roja" para que se retirasen las medidas que impulsa el mandatario colombiano. "No buscamos negociación alguna", aseveró.

Las movilizaciones se registraron en ciudades como Medellín, Cali, Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales y Bogotá, donde los manifestantes marcharon con banderas de Colombia y pancartas en las que podían leerse lemas como: "No a la dictadura de Petro" o "No a la reforma tributaria". En las manifestaciones de la capital participaron el excandidato presidencial Enrique Gómez y los senadores del Centro Democrático, Miguel Uribe y Paloma Valencia.

Petro (@petrogustavo) ¿será capaz de reconocer que no tiene la legitimidad para pasar sobre media Colombia? ¡Fuera Petro! Este grito será constante en todo el país. #ALaCalleEl29pic.twitter.com/PUSr388F2Q — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) October 29, 2022

En las marchas que discurrieron por Medellín, los congregados portaron carteles con frases como: "Petro está destruyendo la economía" o "La reforma tributaria solo trae hambre y miseria". Una de las manifestantes declaró a Blu Radio que protestaba "por la injusticia de este país, porque Petro quiere acabar con todo, para empezar la salud, para seguir los pensionados, y, tercero, porque nos va a dividir Antioquía y yo, como antioqueña, no voy a permitir eso".

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, declaró que "hay miles razones" para salir a la calle. "Para decirle 'no' a la reforma tributaria, que no acaben con el sistema de salud, no generen la inseguridad que están provocando en el sistema minero-energético y ojo con la institucionalidad", indicó.

Durante las marchas en esta urbe, se presentó un hecho de intolerancia hacia un medio de comunicación alternativo. En un video que circula en las redes sociales, se observa cómo un grupo de manifestantes saca del lugar de la protesta a un periodista que se encontraba cubriendo la manifestación. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Petro hizo un llamado de atención a los marchantes, defendiendo que "todo medio de comunicación tiene el derecho de cubrir e informar". "No obstaculicen la libertad de prensa", pidió.

En la marcha de derecha en Medellín ya están agrediendo verbal y físicamente a los medios alternativos de comunicación. Quieren libertad, pero solo para ellos. pic.twitter.com/vMKwtGtFWY — Jahfrann (@Jahfrann) October 29, 2022

El Ministerio de Interior, que había instalado un puesto de mando unificado para hacer seguimiento a la marcha, comunicó que la jornada transcurrió "de manera pacífica". "Los manifestantes pudieron ejercer su derecho constitucional a la protesta y lo hicieron en su inmensa mayoría de manera pacífica, presentándose hechos aislados únicamente en la ciudad de Bogotá", señaló en un comunicado.