Lula sobre el silencio de Bolsonaro: "Hasta ahora no me ha llamado"

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió al silencio del actual mandatario, Jair Bolsonaro, que hasta el momento no se ha pronunciado tras conocerse la victoria de su oponente.

"En cualquier sitio del mundo, el presidente derrotado ya habría llamado al otro y reconocido su victoria. Hasta ahora no me ha llamado. Y no sé si va a llamar y no sé si va a reconocerlo", afirmó Lula compareciendo en la Avenida Paulista en Sao Paulo.