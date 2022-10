"Todo se ha ido abajo": Ibrahimovic explica por qué Mbappé, Neymar y Messi no pueden reemplazarlo

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, que actualmente juega en el AC Milan, habló sobre la Ligue 1 de Francia y aseguró que desde su salida del PSG en el 2016 el campeonato está en descenso, algo que, a su juicio, no pudo revertir la presencia del francés Kylian Mbappé, el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar.

Durante una entrevista con Canal+, el futbolista de 41 años, que se recupera de una lesión de ligamento, expresó que desde que abandonó el club parisino "todo se ha ido abajo". "Ya no hay nada de lo que hablar en Francia", agregó.

"Francia me necesita, yo no necesito a Francia", siguió y añadió que tener "a Mbappé, Neymar y Messi no ayuda". "¿Por qué?", le preguntó el entrevistador, a lo que Ibrahimovic, entre risas, respondió: "Porque no tienes a Dios".

El sueco militó entre las temporadas 2012/13 y 2015/16 en el PSG, club con el que ganó las cuatro ligas que disputó y marcó 156 goles, convirtiéndose en el tercer máximo goleador de la entidad, solamente superado por el uruguayo Edinson Cavani y por Mbappé.