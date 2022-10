Una joven se "molesta" al heredar millones de dólares y busca pagar el 90 % de su fortuna en impuestos

Marlene Engelhorn, una mujer residente en Austria que ha heredado miles de millones de dólares de sus abuelos, afirmó en entrevista con The New York Times estar "molesta" por la gran cantidad de dinero recibida y aseguró que su deseo es pagar hasta el 90 % de la herencia en impuestos.

Engelhorn, de 30 años, es cofundadora de la organización Tax Me Now, una iniciativa de personas acaudaladas que busca que los gobiernos de Alemania y Austria tasen la riqueza heredada, ya que considera que estas fortunas no fueron ganadas por los herederos, por lo que deberían ser redistribuidas democráticamente por el Estado.

"El escenario soñado es que me cobren los impuestos", comentó la joven, quien supo en 2020 sobre la cuantiosa herencia que recibiría luego del fallecimiento de su abuela, que tuvo lugar en septiembre pasado.

La familia de la activista ha amasado miles de millones de dólares gracias a la empresa química BASF, una de la más importante de Alemania, fundada hace unos 150 años por Friedrich Engelhorn. Actualmente, se estima que el patrimonio familiar asciende a unos 4.200 millones de dólares.

Del mismo modo, la joven dijo estar en contra de la filantropía y la caridad, ya que estas reproducen la misma dinámica de poder que sustentan las desigualdades sistémicas que crean la desigualdad social. En su opinión, solo una nueva política fiscal que cobre más impuestos a los superricos podrá reducir esa brecha.

"Con dinero, por supuesto, obtengo una libertad de acción increíble, pero eso no se ajusta a mis convicciones. Nadie debería tener tanto poder y dinero libre de impuestos", comentó en una entrevista anterior, en la que cuestionó los privilegios de los más adinerados.

"Si yo no fuera pobre, tú no serías rico", recordó Engelhorn las palabras de Bertolt Brecht al criticar la forma en que las desigualdades sociales son naturalizadas y "aceptadas en las democracias".

