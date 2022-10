Washington Post: Elon Musk planea despedir al 25 % de los empleados de Twitter

Aproximadamente una cuarta parte del personal de Twitter perderá su trabajo en una primera ronda de despidos dentro de la compañía, ahora que Elon Musk ha asumido su control, asegura el diario estadounidense The Washington Post con referencia a fuentes familiarizadas con el asunto.

Miembros del círculo íntimo de Musk, quien hace poco completó su adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares, se reunieron este fin de semana con ejecutivos de la compañía para discutir los detalles sobre las nuevas políticas que regirán la red social y los planes iniciales de recorte de personal.

Según el reporte de WP, el abogado Alex Spiro, representante legal de Musk desde hace mucho tiempo, dirigió tales conversaciones, a las que asistieron David Sacks y Jason Calacanis, antiguos socios del magnate. Se estima que cerca de 2.000 personas pueden ser retiradas de la nómina de la compañía, cuya fuerza laboral se calcula en más de 7.000 empleados. Los despidos de los próximos días afectarán a todos los departamentos, pero especialmente a las secciones de ventas, productos, ingeniería, legal y seguridad, detalló una de las fuentes en condición de anonimato.

El sábado, el periódico The New York Times informó de que los despidos tendrán lugar "antes del 1 de noviembre, fecha en la que se suponía que los empleados debían empezar a recibir subvenciones en acciones como parte de su indemnización". No obstante, al día siguiente el propio Musk calificó de "falso" el reporte.

El jueves, el magnate descartó que tuviera planes para expulsar al 75 % de la plantilla, algo que habían insinuado algunos medios. Mientras tanto, una tercera persona indicó que el porcentaje de despidos sería de aproximadamente el 50 %, citando a Jared Birchall, la mano derecha de Musk.

Hasta el momento, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX solo ha destituido a algunos altos ejecutivos y envió a ingenieros de su automotriz para evaluar el código de 'software' de Twitter, precisando que planea formar un consejo de expertos en moderación de contenido.