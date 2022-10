Expertos independientes del caso Ayotzinapa desestiman pruebas de la Comisión para la Verdad

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descalificó más de un centenar de mensajes que en agosto pasado presentó como supuesta evidencia la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), referentes al caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa (México) en 2014.

En el marco de una conferencia de prensa durante el último día de trabajo del comité, los expertos sugirieron al Gobierno mexicano la creación de un mecanismo de seguimiento integrado por los especialistas Ángela Buitrago y Carlos Beristain, para ahondar en la investigación. Esto implicaría la salida de los expertos Claudia Paz y Paz y Francisco Cox.

📌 Hay sin duda avances que preservar:El trasiego trasnacional de drogas, con encubrimiento de diversos niveles de gobierno, ha quedado demostrado.Las versiones distorsionadas del paradero de los normalistas llevaron a una crisis de confianza al gobierno anterior: Beristain. pic.twitter.com/nHSnlmvp2F — Centro Prodh (@CentroProdh) October 31, 2022

Al respecto, el GIEI alegó la "situación convulsa" que prevalece en la actualidad por la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UIELCA), Omar Gómez Trejo, y debido a la presión de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, para revocar órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en la desaparición de los normalistas.

En esas circunstancias, el GIEI propone el mecanismo de seguimiento con dos de sus integrantes, dado el desplazamiento de funcionarios de la UEILCA y la llegada de un nuevo titular a esa unidad.

Para el Grupo, ese mecanismo solo será factible con el fortalecimiento y reconducción de la investigación judicial.

"Se juega en Ayotzinapa la credibilidad de las instituciones. México tiene una oportunidad de demostrar que la voluntad política, junto con independencia y consistencia de la investigación, son determinantes para la justicia que los familiares reclaman en este caso", expresó Beristain.

La confusión, la falta de claridad o de consistencia de acciones generan mayor incertidumbre en madres y padres de los 43, e incluso en la sociedad, afirmó Claudia Paz y Paz. "Adjudicar judicializaciones a la Comisión para la Verdad #Ayotzinapa (CoVAJ) no responde a la realidad". pic.twitter.com/epBDDkdlug — CDHCM (@CDHCMX) October 31, 2022

Pese a que los expertos independientes criticaron que la FGR cancelase 21 de las 83 órdenes de captura dictadas por un juez gracias a la labor de la UIELCA, destacaron que la actual indagatoria ha permitido, con pruebas fehacientes, "acabar con las inconsistencias y mentiras" de la llamada "verdad histórica". Se conoce bajo ese término la investigación encabezada por la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que intentó dar un carpetazo al caso y no indagar en la responsabilidad que tuvieron autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Crítica a "evidencias" de la CoVAJ

El pasado 18 de agosto, la CoVAJ presentó un informe con datos recabados a lo largo de tres años, que supuestamente darían mayores pistas para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala la noche de la desaparición de los 43 estudiantes (del 26 al 27 de septiembre de 2014) y en los días subsiguientes.

En ese documento se incluyeron capturas de pantalla de 37 conversaciones por Whatsapp, que sostuvieron 36 actores y que dan cuenta del vínculo entre criminales y autoridades de todos los niveles.

De las 467 capturas de pantalla que a solicitud del GIEI analizó un forense, se comprobó que había irregularidades en al menos 181 de ellas.

"No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados como imágenes, no se puede determinar mediante metadata su autenticidad", afirmaron los expertos del GIEI.

Así, por ejemplo, un perito concluyó que algunas fechas en las que se generaron capturas de pantalla son anteriores a la del envío del texto respectivo.

"Algunos mensajes fueron emitidos el 8 de enero de 2015 y la metadata muestra [una supuesta] fecha de creación el 1 de octubre de 2014. No existe confiabilidad en la imagen, ya que no es posible tener una captura de pantalla de un mensaje que aún no ha sido generado y enviado", apuntaron.

Asimismo, se observaron discrepancias en la forma de escritura de los mensajes, así como incoherencias en algunos textos que tenían la indicación de la palomita azul (que implica que fue leído por el destinatario), cuando esa función solo fue incorporada por Whatsapp tiempo después del envío de dichos mensajes.

Solicitud a López Obrador

Recientemente, los expertos del GIEI han sostenido dos reuniones con el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Allí le manifestaron que necesitaban tener acceso a los archivos castrenses y del Centro Nacional de Información, para conocer lo sucedido en la noche de la desaparición y los días siguientes.

"El presidente nos dijo en la última reunión que nos dará acceso a todo lo que falta. Sobre esa palabra, el GIEI utilizará este tiempo para lograr más información", dijo Buitrago.

Por otra parte, los especialistas independientes expresaron que es indispensable que los familiares de las víctimas tengan una interlocución directa con la Fiscalía General de la República, para conocer las dimensiones de la investigación en curso. "Hemos insistido en que el fiscal [Alejandro Gertz Manero] debe recibir a los familiares", añadieron.

"La desaparición forzada no se cierra hasta que se ha dado respuesta al derecho a la verdad de las víctimas y se conozca el destino y paradero de los desaparecidos", concluyó Beristain.