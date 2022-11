López Obrador invita a Lula da Silva a visitar México en noviembre y así respondió el brasileño

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conversó este lunes con el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva para felicitarlo por su triunfo en el balotaje de Brasil de este domingo.

Durante el diálogo, López Obrador extendió la invitación a Lula da Silva para que visite México durante la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se celebrará a finales de noviembre y contará con la presencia del presidente de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro, de Perú, Pedro Castillo, y de Argentina, Alberto Fernández.

"Te recuerdo que cuando estuviste con nosotros (marzo de 2022) hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión nos ibas a visitar", dijo López Obrador a Lula da Silva. "El 23 de noviembre está aquí el presidente Boric, pero el 24 me gustaría que nos encontráramos en la Ciudad de México", agregó el presidente mexicano.

Hablé con un amigo, hermano y compañero que me pidió les transmitiera el siguiente mensaje: "Lula ama a México".https://t.co/xxung4Y3pgpic.twitter.com/HUVJeYZik9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 31, 2022

Asimismo, López Obrador le expresó a Lula da Silva que la población mexicana estaría "muy contenta" por su visita.

"Nos va a dar oportunidad de conversar", añadió.

Respuesta de Lula

Por su parte, Lula da Silva respondió que debía revisar su agenda porque no sabía qué es lo que sucedería en Brasil.

"Porque el presidente (Jair) Bolsonaro, que ha perdido las elecciones, aún no se ha manifestado. No sé si va a reconocer su derrota o no", dijo Lula da Silva.

"Entonces estoy aguardando un poco, pero sería un enorme gusto para mí visitarlo porque su Presidencia es un éxito extraordinario en México", añadió el presidente electo de Brasil.

"Yo creo que el presidente Bolsonaro va a aceptar la realidad y que va a actuar de manera responsable porque no solo fue un triunfo y una elección legal, legítima, sino que ya es de conocimiento, de aceptación, de todo el mundo", respondió López Obrador.