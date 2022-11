Japón no puede sobrevivir sin petróleo ni gas ruso, dice el jefe de la firma inversora en Sajalín-1

Japón depende prácticamente de las importaciones de energía, por lo que no podrá sobrevivir sin las compras del petróleo y el gas de Rusia, señaló este martes Masahiro Okafuji, director general de la empresa Itochu, en una entrevista con Financial Times.

"A diferencia de Europa o EE.UU., Japón depende de las importaciones energéticas casi completamente, por lo que no es posible romper los vínculos con Rusia debido a las sanciones", dijo Okafuji. "En realidad, no podemos sobrevivir si no seguimos importando desde Rusia, aunque los volúmenes sean más pequeños", agregó.

Itochu es una de las empresas inversoras en el proyecto energético ruso Sajalín-1 que es "extremadamente importante para la seguridad energética de Japón", según destacó este martes el ministro de Industria, Yasutoshi Nishimura. A principios de septiembre, Rusia aprobó la solicitud de la empresa japonesa Mitsubishi para continuar su participación en el proyecto de gas natural licuado Sajalín-2.