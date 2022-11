Japón pide a hogares y empresas que ahorren electricidad durante el invierno

El Gobierno de Japón publicó este martes un llamado a la población y las empresas para que ayuden a economizar energía durante este invierno, a fin de contrarrestar la escasez. "Se pide a los ciudadanos y a las empresas que cooperen para ahorrar electricidad, dentro de un rango razonable", afirma el comunicado.

En concreto, a los ciudadanos japoneses se les insta a economizar la energía en el período que va del 1 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023. Esta será la primera vez, desde 2015, que se aplique una medida de ese tipo, señala Nikkei.

De tal manera, se pide a los hogares y empresas que apaguen las luces innecesarias, que las personas usen varias capas de ropa en las áreas internas y que reduzcan la temperatura de la calefacción.

"La situación energética sigue siendo grave, aunque esperamos poder asegurar el índice de reserva de 3 % durante el invierno", dijo Yasutoshi Nishimura, ministro de Industria de Japón, al referirse a la mínima capacidad de generación de energía requerida para un suministro estable.

"No estableceremos un objetivo numérico, pero pediremos conservación y ahorro de energía para toda la nación", agregó el funcionario.

Entre tanto, en el país nipón se están implementando medidas adicionales como la puesta en marcha de centrales eléctricas inactivas, la adquisición efectiva de combustible y el fomento de la conservación de energía.

Dependencia de Rusia

Una de las principales preocupaciones de Japón es que se llegue a interrumpir el suministro de gas natural licuado (GNL) procedente de Rusia y otros países. Japón depende de las importaciones de energía, advirtió este martes Masahiro Okafuji, director general de Itochu, que es una de las empresas inversoras en el proyecto energético ruso Sajalín-1.

"A diferencia de Europa o EE.UU., Japón depende casi por completo de las importaciones energéticas, por lo que no es posible romper los vínculos con Rusia debido a las sanciones", afirmó Okafuji. "En realidad, no podemos sobrevivir si no seguimos importando desde Rusia, aunque los volúmenes sean más pequeños", señaló.