López Obrador afirma que hay "elementos sólidos" en el caso Ayotzinapa tras la crítica de expertos

Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazara la validez de un centenar de mensajes presentados como evidencia por las autoridades mexicanas para el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que "se tienen todos los elementos para sostener la investigación".

"Son elementos sólidos y hay elementos suficientes (...) En el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa, como en muchas otras situaciones, casos que apuestan a que nos vaya mal. Siempre es así", acusó el mandatario durante su conferencia matutina.

Tras el informe del GIEI que desacreditó las conversaciones de Whatsapp integradas como pruebas en el informe sobre el caso #Ayotzinapa, AMLO reiteró su apoyo a Alejandro Encinas y reveló que al interior de la Fiscalía "hubo una especie de rebelión". pic.twitter.com/cX8y7KT5My — Emeequis (@emeequis) November 1, 2022

A consideración de López Obrador, las críticas y cuestionamientos en torno a la pesquisa sobre la desaparición de los 43 normalistas en 2014, se debe a que los opositores pensaban que su gobierno no iba a detener ni a investigar a funcionarios públicos.

"Pensaban que no íbamos a actuar y que se iba ir pasando el tiempo, entonces les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al procurador Murillo Karam y a militares, porque no tenían esa intención", aseveró el presidente, quien consideró que cuando no hay impunidad y se actúa, a los "conservadores" se les "descuadran sus cálculos".

En esa línea, añadió: "Existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando". El mandatario refrendó así su confianza hacia el subgobernador para los derechos humanos, Alejandro Encinas, que encabeza la pesquisa y a quien calificó como "un hombre integro, recto, incapaz de falsear información".

En cuanto al GIEI, López Obrador resaltó que los expertos ayudaron mucho en las investigaciones al demostrar que la llamada 'verdad histórica' había sido fabricada "bajo tortura y consigna", y aseguró que se van a seguir tomando en cuenta las aportaciones del grupo y de todos los que quieran sumarse a la causa.

Por último, el presidente garantizó que el caso no se ha cerrado y afirmó que las investigaciones continuarán: "Se va a hacer justicia", puntualizó. Además, insistió en su llamado a las personas que tengan información sobre la tragedia para que compartan los datos con las autoridades y así esclarecer los hechos. "No hay impunidad para nadie", reiteró.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!