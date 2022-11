La India sobre el petróleo ruso: "Todavía compramos solo una cuarta parte de lo que compra Europa en una sola tarde"

Al ser preguntado por una presentadora de CNN si la India tiene "algún reparo" en seguir comprando "tanto" crudo ruso, el ministro de Petróleo y Gas Natural no dudó en ofrecer una serie de argumentos para explicar la postura de su país.

El ministro de Petróleo y Gas Natural de la India, Hardeep Singh Puri, aseguró este lunes que su país no tiene ningún "conflicto moral" por la importación de petróleo ruso.

"Absolutamente ninguno, no hay conflicto moral en absoluto, a menos que alguien quiera tomar una posición ideológica. No compramos de X o Y, compramos lo que esté disponible. No compro yo, son las compañías petroleras las que compran", declaró durante una entrevista en CNN.

"Primero, permítame intentar corregir su perspectiva", dijo el ministro, y aclaró que el petróleo proveniente de Rusia representó tan solo 0,2 % de las importaciones registradas en el año fiscal 2022, que finalizó el 31 de marzo. Asimismo, hizo hincapié en que la India "todavía compra solo una cuarta parte de lo que compra Europa en una sola tarde". "Entonces, seamos muy claros sobre cuál es la perspectiva", reclamó.

El funcionario recalcó que el Gobierno indio tiene "el deber moral" de proporcionarle energía a su población, independientemente del origen de las fuentes energéticas. "Tenemos un deber moral con los consumidores, tenemos una población de 1.300 millones y tenemos que asegurarnos de que se les suministre energía, ya sea gasolina o diésel", subrayó.

Durante la entrevista, la presentadora también le preguntó a Puri si Nueva Delhi estaría dispuesta a detener su comercio petrolero con Moscú en caso de que EE.UU. o la UE se lo solicitaran. "No abordo preguntas hipotéticas. Si la UE quiere proponer algo, hablará con nosotros", comunicó el ministro, al tiempo que prometió que en tal caso "examinará" la oferta.