Un conductor cae en una balacera entre delincuentes y policías en Ecuador (VIDEO)

Un habitante de la ciudad ecuatoriana de Durán (provincia de Guayas), sacudida en los últimos días por una ola de crímenes, logró salir ileso en medio de un enfrentamiento entre la Policía y un grupo de delincuentes.

El protagonista del suceso conducía un vehículo y terminó sin querer en medio del fuego cruzado. "Le dieron bala al carro. Como 10 o 15 ladrones al lado mío dándose bala con la Policía", contó en un video que circula en redes sociales.

Varios proyectiles impactaron en el coche y, como resultado, el vidrio de la puerta del conductor terminó completamente destruido. "No me pasó nada. Me agaché y me tiré al piso", aseguró, lamentando que, debido a la actual situación de inseguridad, "ya no se puede trabajar libremente".

Fuerte balacera en Durán entre delincuentes y policías, casi pierde la vida un señor que pasaba en su vehículo!! pic.twitter.com/V5CDnWLc6h — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) November 1, 2022

La ola de violencia está vinculada a una disputa de poder entre bandas de narcotraficantes que ya lleva varios meses, pero se recrudeció en las últimas horas como respuesta al traslado de presos de la cárcel Guayas 1, en el puerto de Guayaquil. Este martes, dos policías fueron asesinados a balazos cuando estaban patrullando las calles de Durán.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró en esta misma jornada el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas, ante una serie de atentados con explosivos registrados en la madrugada que dejaron varios policías fallecidos y otros heridos.