Honduras aprueba el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia para casos de violación

Honduras permitirá el uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), informó durante un evento en la Casa de Gobierno el ministro de Salud, José Manuel Matheu. Para que la medida entre en vigor es necesario que la disposición se emita desde la unidad normativa y posteriormente se firme.

"Vamos a ponerla para las víctimas de violación porque no es un método anticonceptivo", refirió el funcionario el pasado lunes.

Colectivos como el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) criticaron la restricción impuesta por las autoridades al asegurar que limitar el acceso a la PAE "deja en desprotección la salud sexual y reproductiva de las mujeres". Además, añadieron que "los derechos de las mujeres no son negociables".

-La PAE- vamos a ponerla para las víctimas de violación porque no es un método anticonceptivo. Estamos esperando que salga de la unidad normativa para firmarlo”, @DrMatheu144, ministro de Salud pic.twitter.com/wEeo3MUSC6 — Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) October 31, 2022

En Honduras, ocho niñas y mujeres fueron violadas cada día durante 2021, de acuerdo con un informe del CDM. De las 2.896 denuncias registradas, el 53 % correspondieron a casos donde las víctimas tenían entre 10 y 19 años.

Datos de la Secretaría de Salud, presentados por el CDM, revelan que en 2021 se registraron 920 partos de niñas entre los 10 a 14 años y 21.627 partos en adolescentes de 15 a 19 años.

"Yo no puedo voltear la cara hacia otro lado y ver que están muriéndome niñas de diez años por embarazo. No puedo hacerme el tonto y no saber que me las están violando desde que están en la casa", resaltó Matheu al explicar la necesidad de la píldora.

En Honduras no está permitido el aborto y hasta ahora tampoco lo estaba la PAE, por lo que la incidencia de embarazo en menores es alta.

De acuerdo con Naciones Unidas, el país tiene la segunda tasa de embarazo adolescente más preocupante de América Latina, en donde una de cada 4 niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años. De acuerdo con la organización, en Honduras se practican de manera insegura entre 51.000 y 82.000 abortos.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!