Ibrahimovic revela el peor recuerdo de su carrera futbolística

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, que actualmente juega en el AC Milan, calificó su estadía en el F.C. Barcelona, en la temporada 2009/10, como el "peor recuerdo" de su carrera futbolística.

"¿Mi peor recuerdo? Creo que fue Barcelona, pero no por el fútbol", afirmó el jugador de 41 años en una entrevista con Canal+. "Sí, me decepcioné a mí mismo. Hice las cosas de manera diferente, lo pensé dos veces antes de actuar y me decepcioné", agregó. "Allí perdí mi identidad, después la volví a encontrar y eso me permitió conquistar el mundo", destacó.

Durante su breve paso por el equipo culé, Ibrahimovic marcó 22 goles en 48 partidos y se consagró campeón de dos Supercopas de España, un título de liga, un Mundial de Clubes y una Supercopa de la UEFA.

No obstante, en aquellos momentos tuvo múltiples diferencias con Pep Guardiola, el por entonces técnico del Barça, factor que influyó para que abandonase el club al final de la temporada.

