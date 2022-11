Zelenski dice que no se debería temer a un ataque nuclear de Rusia

Aseguró también que no buscará ningún "compromiso" con Moscú a la hora de resolver el conflicto desencadenado entre ambos países.

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, declaró este miércoles durante una entrevista con la televisión pública checa que no cree que haya que "tener miedo" de que las hostilidades entre Moscú y Kiev provoquen el uso de armas nucleares por parte de Rusia.

"Creo que no deberíamos tener miedo de eso. No deberíamos tener miedo de Rusia", dijo el mandatario ucraniano, respondiendo la pregunta del periodista Michal Kubal acerca de la amenaza del inicio de una guerra nuclear.

Zelenski aseguró también que no buscará ningún "compromiso" con Moscú a la hora de resolver el conflicto desencadenado entre ambos países. "Nos conformaremos con la victoria", reiteró, haciendo hincapié en que "los rusos deben retirarse" de todos los territorios que Kiev considere como parte de Ucrania, "incluyendo Crimea".

"Porque de lo contrario, si no se van de Donbass y Crimea, no significa el final de la guerra. Tal situación ya estaba aquí. Sería un conflicto congelado. Si se quedan, para nosotros será territorio ocupado", aseguró. "No se trata solo de detener la guerra", señaló el presidente.

Según sus palabras, ciertos países, que Zelenski optó por no nombrar, están empujando a Kiev a ceder ante las exigencias de Moscú con el fin de poner fin a las hostilidades. "No sucumbiré a la presión, hemos vivido algo similar antes, no es una situación nueva para nosotros", reiteró en sus declaraciones al medio.

¿Qué pasa con las negociaciones entre Rusia y Ucrania?

La primera sesión de conversaciones de paz entre las delegaciones de Ucrania y Rusia tuvo lugar el 28 de febrero, cuatro días después del inicio del operativo militar ruso. Desde entonces se celebraron varias rondas de conversaciones, tanto de forma presencial como por videoconferencia.

A finales de marzo, tras una reunión en Estambul (Turquía), Kiev afirmó su disposición a cumplir con las principales exigencias de Moscú, pero luego las negociaciones se estancaron por la negativa de Kiev de reanudar las conversaciones hasta que Rusia retire sus tropas.

El cambio de postura del Gobierno ucraniano coincidió con la llegada a Kiev del entonces primer ministro británico Boris Johnson y las promesas de países occidentales de proporcionarle al país asistencia económica y más ayuda militar.

Desde entonces, los contactos entre Moscú y Kiev se han limitado básicamente al intercambio de prisioneros de guerra.

Asimismo, el presidente ruso, Vladímir Putin, recordó el 14 de octubre que fueron las autoridades ucranianas las que decidieron desmantelar el proceso negociador tras las conversaciones celebradas en marzo en Estambul. En esta línea Zelenski ratificó la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania que prohíbe llevar a cabo negociaciones con Rusia mientras Putin sea el jefe del Estado.