VIDEO: Un coche atropella a toda velocidad a bolsonaristas que bloqueaban una autopista

Un automovilista atravesó este miércoles a la fuerza uno de los bloqueos que mantienen los bolsonaristas en Brasil, y atropelló a 17 de ellos en una autopista de Sao Paulo, informó el portal G1.

Al menos dos personas sufrieron heridas de gravedad y debieron ser trasladadas al Hospital de Base de Río Preto. Entre los que fueron alcanzados por el coche se encuentran dos niñas, de 10 y 11 años, y tres policías militares.

El bloqueo cerraba el paso por la autopista Rodovía Washington Luís, en Mirassol. Los manifestantes protestaban contra el resultado de las elecciones del domingo, en las que Luiz Inácio Lula da Silva resultó electo presidente, cuando el automóvil se abrió paso a toda velocidad, impactando contra las personas.

El conductor del carro fue detenido por la Policía, que evitó además que fuera agredido por los manifestantes, aunque estos sí lograron destrozar su vehículo. "Estábamos preocupados porque los manifestantes querían linchar al conductor", declaró el coronel Carlos Enrique Forner, del Comando 5 de Policía Interior (CPI-5).

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Manifestantes foram atropelados em Mirassol, interior de SP.Claro CRIME DE ÓDIO POLÍTICO! pic.twitter.com/Gcg562kMV4 — Leandro Ruschel 🇧🇷🇺🇸🇮🇹🇩🇪 (@leandroruschel) November 2, 2022

El presidente saliente, Jair Bolsonaro, pidió este miércoles a sus seguidores que desbloqueen las vías públicas, pero apoyó las protestas que se han extendido desde el domingo por todo el territorio contra el triunfo en las urnas del izquierdista y líder del Partido de los Trabajadores (PT).

"Sé que están tristes, esperaban otra cosa, yo también", dijo Bolsonaro en un video publicado en sus redes sociales, en el que afirmó que las protestas y manifestaciones son "muy bienvenidas" y hacen parte del "juego democrático".

Sin embargo, Bolsonaro adujo que "no es legal el cierre de vías en Brasil", ya que "perjudica la vida de las personas". "Eso no es, en mi opinión, parte de manifestaciones legítimas. No perderemos nuestra legitimidad", añadió.