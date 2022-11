El Pentágono habla sobre el papel del personal militar de EE.UU. desplegado en Ucrania

El personal militar estadounidense en servicio activo no solo está desplegado dentro de Ucrania, sino que está operando fuera de la Embajada de Estados Unidos en Kiev, reveló este martes el general de brigada de la Fuerza Aérea de EE.UU., Pat Ryder, durante una sesión informativa.

"Tenemos pequeños equipos formados por personal de la Embajada que están llevando a cabo algunas inspecciones de entrega de asistencia de seguridad en una variedad de lugares", comentó Ryder. "Esto es parte del esfuerzo del Gobierno de EE.UU. para rastrear las capacidades proporcionadas por EE.UU. y para evitar la propagación ilícita a través de Europa del Este", agregó.

Sin embargo, el general resaltó que no tienen indicios de que se haya producido ningún tipo de "difusión ilícita" de las capacidades que EE.UU. proporcionó a los ucranianos.

Durante la sesión informativa, el periodista Travis Tritten, de military.com, preguntó cuáles son las reglas de enfrentamiento para el personal estadounidense en Ucrania, en especial para aquellos que realizan las inspecciones de armamento, en caso de que las tropas rusas les disparen o sean su objetivo.

"Tengo entendido que estarían bien lejos de cualquier tipo de acciones en primera línea, estamos confiando en los ucranianos para hacer eso, estamos confiando en otros socios para hacer eso [...] No van a operar en el frente", respondió Ryder. "No hay fuerzas de combate en Ucrania, no hay fuerzas estadounidenses realizando operaciones de combate en Ucrania, se trata de personal que está asignado para llevar a cabo la cooperación y asistencia en materia de seguridad como parte de la oficina del agregado de Defensa", agregó.

Tritten preguntó que si el actuar de las tropas estadounidenses fuera del territorio de la Embajada debía interpretarse como una escalada. No obstante, el alto oficial negó esta afirmación.

Las declaraciones del Pentágono siguieron a la publicación de un informe del Departamento de Estado sobre sus planes para "contrarrestar el desvío ilícito de ciertas armas convencionales avanzadas a Europa del Este". El informe se refería a "una variedad de actores criminales y no estatales [que] pueden intentar adquirir armas en Ucrania durante o después del conflicto, como ocurrió tras las guerras de los Balcanes en la década de 1990".