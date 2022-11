Bukele destaca el futuro del BRICS: "Están forjando un nuevo sistema económico"

En entrevista con la cadena estadounidense Fox News, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó que la alianza de los países que integran el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) está creciendo y que en poco tiempo podrían establecer un sistema económico alternativo.

El mandatario resaltó que en el futuro el mundo estará dividido en dos modelos económicos: el de los poderes occidentales y "probablemente" el de los BRICS, en virtud de que la alianza se encuentra contemplando la integración de nuevos aliados.

"Los BRICS están creciendo y probablemente dentro de poco representarán más de la mitad del PIB mundial, no solo porque los países por sí mismos crecen, sino porque también invitaron a Arabia Saudita, Egipto, Nigeria y Argentina. Si sumas a todos serán más del 50 % del PIB. Ellos serían entonces el mayor poder económico e intentarían forjar un nuevo sistema económico", señaló el mandatario en su conversación con el periodista Tucker Carlson.

El mandatario consideró que, si bien ahora "no es atractivo pasarse de la Reserva Federal de EE.UU. a Rusia", en el futuro la sociedad occidental buscará sistemas alternativos con mayor independencia, "que no se puedan confiscar, ni censurar y que estén totalmente descentralizados". Bajo los nuevos organismos, añadió, las personas estarán seguras de que decisiones políticas no les quiten su riqueza.

El bitcóin, "una ventaja"

En este sentido, Bukele consideró que El Salvador, al ser el único país en el mundo en adoptar el bitcóin, cuenta con una ventaja comparativa sobre otras naciones.

"Somos el único país con el bitcóin como moneda de curso legal y eso nos da una ventaja en el nuevo sistema económico que está por venir", indicó Bukele, quien aseguró que con la adopción de la criptomoneda, El Salvador ha registrado récords históricos en turismo y flujos de inversión extranjera, a la par que se ha posicionado con una nueva marca global, alejada de la violencia y pobreza con la que suele vincularse al país.

El mandatario también cuestionó el papel de los organismos financieros internacionales, a quienes criticó por no tomar en cuenta otros factores, además del PIB, para medir el progreso de una nación.

"Se tienen otros indicadores como la seguridad, la tasa delincuencial, personas sin techo, el empleo, la inflación", explicó el mandatario, quien lamentó que no se incluyan estos elementos en el sistema económico actual.

Respecto a otros temas, el presidente arremetió contra la prensa que lo critica ya que, en su opinión, "tergiversan la verdad", aunque aseguró que al final "la realidad siempre se impone sobre las mentiras".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!