Misoginia y anticomunismo: el escándalo que provocó en Chile el veto contra el Partido Comunista

El Partido Comunista de Chile (PC) denunció una campaña en su contra que desató una fuerte controversia, ya que implicó el retiro de la candidatura de la legisladora Karol Cariola para presidir la Cámara de Diputados.

Según un acuerdo previo interparlamentario, esta posición le correspondía al PC, quien postuló a Cariola, una diputada de 35 años que en las elecciones del año pasado fue reelecta y que, además, se convirtió en la integrante de la Cámara Baja que obtuvo mayor número de votos.

Sin embargo, en cuanto se confirmó su postulación para sustituir a Raúl Soto Mardones en la presidencia del órgano legislativo, comenzó una intensa campaña en su contra que incluyó insultos personales a ella por ser mujer, y al partido que representa y que forma parte de la coalición que llevó a Gabriel Boric a la presidencia.

Los argumentos de sus opositores es que el PC no contaba con los votos necesarios para obtener el cargo, y que este no podría recaer en alguien como Cariola, que apoyó la Constitución rechazada en el plebiscito del pasado 4 de septiembre. Finalmente, la diputada renunció a la candidatura.

¡Agradezco profundamente el apoyo y cariño recibido!❤️Como Partido hemos tomado una decisión poniendo en el centro el bien común y esperamos que se logre un nuevo acuerdo. Que como siempre cumpliremos.Serán otros los q hagan de su conducta no cumplir con la palabra empeñada. pic.twitter.com/fTRswAhb1M — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) November 3, 2022

Después de semanas de polémica, este jueves Cariola publicó una carta en la que denunció el acoso sufrido, así como sus consecuencias, aunque también refrendó su compromiso con la democracia.

"Quiero agradecer las múltiples manifestaciones de apoyo recibidas como respuesta ante los ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política que han buscado denostar mi imagen como parlamentaria", señaló al acusar a las bancadas opositoras de la Democracia Cristiana (DC) y del Partido de la Gente de incumplir con los compromisos que habían asumido.

"Lamento que la bancada DC haya señalado de manera explícita que 'no votarán por un diputado o diputada comunista', lo que deja de manifestó a nuestro partido que ha ganado su representación parlamentaria de manera legítima y democrática, de la mano del pueblo y sus decisiones soberanas", agregó.

Lamento que las extorsiones hacia nuestra compañera Karol Cariola @KarolCariola hayan decantado en esto, pero que se sepa que la nobleza, lealtad y honorabilidad son invaluables.Todo mi respaldo y cariño compañera, la historia juzgará. pic.twitter.com/KfNGNSSakn — Coca Ericka Ñanco Diputada🌳 (@ericka_nanco) November 3, 2022

Sin condiciones

Cariola explicó que en el PC no están dispuestos ser usados como excusa para romper acuerdos. "Una vez más nos toca vivir las consecuencias de la persecución y asedio por defender nuestras ideas y convicciones", dijo.

También refrendó su compromiso para exigir justicia por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el estallido social, y que algunos bloques parlamentarios niegan, así como su militancia en favor de la opción 'Apruebo', que perdió el plebiscito de septiembre.

En esa consulta, la mayor parte de la ciudadanía rechazó la propuesta de la nueva Constitución redactada por una Convención que ya fue disuelta.

Lo que han hecho públicamente con Karol Cariola es violencia política, la que no debe ser tolerada. Además lo que hicieron con el acuerdo es muy canalla, la palabra en política vale mucho y el PC jamás ha faltado a la suya en los acuerdos a los que llega. — Paz Tondró (@PazTondro) November 2, 2022

"No es democrático pretender hacernos desaparecer como opción política, ni proyectar el futuro del país como si solo quienes apoyaron la opción del rechazo hubieran continuado habitando Chile", señaló al referirse a la lectura exitista que realizó la oposición, al considerar los resultados del plebiscito como una victoria propia.

El PC, por su parte, reconoció en un comunicado que no están dadas las condiciones para que una o uno de sus militantes comunista asuma la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Karol Cariola tiene capacidades demostradas para asumir la presidencia de la Cámara y toda la legitimidad democrática, siendo incluso la diputada más votada de Chile. Su trabajo con convicción ha puesto siempre en el centro a quienes más lo necesitan. #YoEstoyConKarolCariolapic.twitter.com/8KhqT1xLNy — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) October 27, 2022

"Se ha impuesto en los hechos, con diversos argumentos, un veto a nuestro partido que, como ya habíamos señalado, no es sano para la convivencia política ni para la democracia de nuestro país", alertó.

Además, consideró que la situación es "compleja y difícil", porque quienes no son capaces de sostener sus compromisos políticos, difícilmente cumplirán sus compromisos con la ciudadanía.

Mi solidaridad con la diputada @KarolCariola. Esta imagen es una apología a la violencia política de género, no es un chiste. Hace menos de 50 años mujeres fueron torturadas, violadas, desaparecidas y asesinadas por ser comunistas. https://t.co/a2r2z6jN6P — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) October 29, 2022

"Como comunistas, ya lo dijimos: no estamos disponibles para que se use nuestro nombre, el de nuestro partido o que se denueste públicamente a alguna o alguno de nuestros militantes como excusa para no cumplir la palabra", señaló.