Gerard Piqué anuncia su retirada del fútbol

El futbolista de Barça Gerard Piqué anunció este jueves que se retira del fútbol con un emotivo video que compartió a través de Twitter.

"Ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", asegura el defensa del F.C. Barcelona.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

En su declaración de despedida, Piqué explica cuán importante ha sido para su vida haber vestido la camiseta azulgrana por 15 temporadas y haber formado parte de la institución por 25 años. "Desde pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça", relata.

"Pasaré a ser un culé más. Animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos. Tal y como mi familia lo hizo conmigo. Y ya me conocen, tarde o temprano volveré", concluye el jugador de 35 años.

